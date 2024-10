Arte a km zero: “DisegnaVicenza”, urban sketching diffuso

Con DisegnaVicenza l’intera giornata di sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 17, sarà dedicata alla creatività intesa come espressione visiva della bellezza dell’eredità storico-artistica della città.L’evento, organizzato da Arte a km zero con l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città e Musei civici, è inserito all’interno dell’iniziativa nazionale di Carta Fabriano, “Festival del Disegno All Around 2024”.Nei portici di Palazzo Chiericati e nel giardino della Chiesa di Santa Corona verranno create delle aree “creative” dove bambini, ragazzi e adulti (senza limite di età) potranno esprimere, attraverso l’uso della carta, tutta la loro fantasia.Potranno inoltre interagire con artisti veneti che si metteranno a loro disposizione per trasmettere tecniche e suggerimenti.Le proposte saranno veramente originali: i partecipanti potranno costruire delle vere e proprie sculture e disegnare dei monotipi.Gli adulti potranno partecipare alla realizzazione di un’opera collettiva: alla delicatezza della carta verrà applicata l’arte della lentezza e della precisione tipica del ricamo.Sarà inoltre possibile apprendere l’arte della stampa serigrafica. I partecipanti potranno assistere dal vivo alla stampa su carta e portare con sè il lavoro effettuato in cambio di una piccola offerta consapevole che andrà a sostenere le future attività dell’Associazione Arte a km zero aps, in particolar modo i corsi di riciclo creativo e di disegno per bambini fragili.«Vogliamo sempre più che i luoghi che custodiscono il nostro patrimonio storico ed artistico diventino occasione per fare vere esperienze culturali, e non solo, sia per i grandi sia per i piccini. Del resto è attraverso l’esperienza che si impara con più facilità e profondità, in ogni età della vita», dichiara l’assessore alla cultura Ilaria Fantin.Sono due le sessioni in programma: una alle 10.30 ed un’altra alle 14.Potranno partecipare bambini e ragazzi dai sei ai 15 anni (i bambini di cinque anni sono ammessi se affiancati dai genitori), e adulti.

La prenotazione è obbligatoria.

Artisti presentiCarmine Bellucci padovano d’adozione, illustratore di mondi ipnotici e teatrali pieni di dinamismo ed energia.Roberta Piasentin giovane artista vicentina, amante del colore e dell’arte africana: tra le sue specializzazioni l’arteterapia.Valentina Dentello da anni sperimenta la tecnica del ricamo attraverso un’espressione artistica inconsueta, fili rossi che si intrecciano, che esprimono sentimenti, paure e bellezza.