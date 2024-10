Anche Springsteen invita a votare per Kamala Harris

Giacca a quadretti, capelli brizzolati e sguardo serio, Bruce Springsteen appare appoggiato al bancone di un tipico diner americano in un video pubblicato sul suo account Instagram. Il Boss annuncia la sua intenzione di votare per Kamala Harris alle elezioni presidenziali del 5 novembre, sottolineando: “con cognizione di causa, sapendo che la mia opinione non ha più importanza di quella dei miei concittadini.”

Springsteen, sostenendo il ticket composto dall’attuale vicepresidente e dal governatore del Minnesota, Tim Walz, chiarisce subito la sua netta opposizione al duo formato dall’ex presidente repubblicano Donald Trump e il senatore dell’Ohio JD Vance. “Forse questo grande paese non è mai stato così diviso politicamente, spiritualmente ed emotivamente dai tempi della Guerra Civile,” afferma il rocker 75enne, originario del New Jersey.

L’interprete di “Born in the USA” sottolinea: “L’America è la nazione più potente della Terra, non solo per la nostra straordinaria forza militare e il potere economico, ma per ciò che rappresenta: libertà, giustizia sociale, pari opportunità, il diritto di amare chi vuoi. È questo che rende grande l’America.”