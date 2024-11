Ambiente – Le turbine eoliche più grandi del mondo testate in Danimarca: alte come la Tour Eiffel

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Pale più alte, più lunghe… Nel centro prove della DTU Wind – dipartimento di sistemi eolici dell’Università Tecnica della Danimarca a Østerild, nel nord del paese – vengono testate le turbine eoliche più grandi al mondo. Allan Vesth, direttore del centro, guida i visitatori tra questi colossi realizzati da vari produttori. “Qui abbiamo modelli alti fino a 280 metri”, spiega, paragonandoli quasi alla Torre Eiffel.

Questo centro offre condizioni di vento ideali, consentendo di testare potenza, rumorosità e durata delle turbine, che stanno crescendo in dimensioni: rispetto al 1989, quando raggiungevano i 45 metri, oggi sono sei volte più alte. Vesth sottolinea come, aumentando l’altezza, si incrementi la produzione di energia, tanto che una sola turbina offshore può alimentare 20.000 case all’anno.

Vicino a Copenaghen, a Kongens Lyngby, il più grande centro di ricerca per turbine eoliche ospita ingegneri di tutto il mondo, che testano nuovi materiali e modelli in gallerie del vento e simulatori di tempesta. Secondo Anthony Fraisse, responsabile dei materiali compositi, potremmo costruire pale lunghe 200 metri, anche se permangono difficoltà tecniche, come l’erosione delle pale più lunghe. Kim Branner, responsabile Test & Design, avverte che molte turbine vengono vendute senza test reali, ma la competizione internazionale spinge i produttori ad accelerare.

Un’ulteriore sfida è la logistica. A Odense, l’ex cantiere navale è diventato una base per la produzione e l’esportazione di turbine offshore, con strutture imponenti come le fondamenta da 1.200 tonnellate. Per trasportare questi colossi, è stata persino costruita una strada larga 45 metri, la più ampia del paese.