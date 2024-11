Ambiente – Al via le iscrizioni al Master di Ca’ Foscari in Diritto dell’Ambiente e del Territorio, con due borse di studio di Acque del Chiampo

Sostenibilità, al via le iscrizioni per il Master di Ca’ Foscari in Diritto dell’Ambiente e del Territorio con due borse di studio di Acque del Chiampo

Sono aperte le iscrizioni per la 27ª edizione del Master Universitario di primo livello in Diritto dell’Ambiente e del Territorio del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, per il quale Acque del Chiampo mette a disposizione due borse di studio da 3.800 euro ciascuna, pari all’intero costo del corso di studi.

C’è tempo fino al 16 gennaio 2025 per iscriversi al Master che, oltre a fornire gli elementi di base in materia di diritto costituzionale e amministrativo, ambientale e territoriale, approfondisce le specifiche discipline di settore, dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari per gestire le tematiche ambientali.

“Anche per quest’anno accademico confermiamo la preziosa collaborazione con l’Università Ca’ Foscari – commenta il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia -. Si tratta di una grande opportunità di formazione per i professionisti del nostro territorio che potranno contribuire alla crescita di aziende e realtà istituzionali nell’ottica della tutela ambientale e della sostenibilità”.

“I diplomati saranno in grado di inserirsi in aziende, italiane ed europee, con funzioni di consulenza e di amministrazione, potranno accedere alle pubbliche amministrazioni con competenze in materia di ambiente e gestione del territorio e saranno in grado di prestare la propria consulenza a favore di gruppi imprenditoriali, associazioni e istituti privati che si occupano di tematiche ambientali – spiega Cristina De Benetti, direttrice del Master -. La formazione acquisita consentirà ai professionisti sia di occuparsi di controversie in ambito giudiziale sia di offrire una consulenza altamente specializzata”.

CLICCA QUI per maggiori informazioni sul Master.