Altopiano – Ultraleggero precipita e finisce sul cimitero: ferito un uomo

Poco dopo le 12:30, di domenica 1° dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ceresara ad Asiago per un ultraleggero precipitato durante la fase di decollo e finito contro il muro perimetrale del cimitero: ferito il pilota.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il velivolo, mentre il pilota un 52enne è stato assistito dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in eliambulanza a Vicenza con un codice di media gravità. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Canove.