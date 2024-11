Alla Casa di riposo di Asiago il marchio “Qualità e Benessere”

La Casa di Riposo di Asiago ha aderito al progetto “Qualità e Benessere” con partner U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza, ottenendo un riconoscimento che attesta l’impegno costante dell’IPAB dell’Altopiano nel fornire ai residenti servizi di eccellenza e un ambiente confortevole, sicuro e attento alle loro esigenze. Il marchio è il risultato di un rigoroso processo di valutazione e di auto-valutazione reciproca partecipata che ha coinvolto molteplici aspetti della struttura, dalla qualità delle cure assistenziali alla preparazione del personale, dall’organizzazione degli spazi all’offerta di attività ricreative e sociali.

Per la Casa di Riposo di Asiago aderire al progetto ha significato un lungo percorso di formazione e di analisi e monitoraggio delle prestazioni proposte con l’obiettivo di raggiungere un miglioramento continuo nel servizio socioassistenziale. Nello specifico, il livello della qualità è stato misurato attraverso 105 indicatori, strutturati su 12 valori etici che sono oggi l’elemento fondante di tutto il modello e che corrispondono ad altrettante dimensioni significative per il benessere degli anziani non autosufficienti: il rispetto, l’affettività, l’umanizzazione, il gusto, la libertà, la vivibilità, la socialità, il comfort, l’operosità, l’autorealizzazione, la salute e l’interiorità.

“Il marchio Qualità e Benessere rappresenta un ulteriore e significativo tassello nell’offerta del nostro Istituto che a tutti gli effetti è un punto di riferimento nel territorio e per le famiglie che ricercano elevata assistenza e comfort. Per noi la soddisfazione e il benessere dell’anziano sono al centro di tutto e misurarne il livello ci ha permesso ancora meglio di conoscere i nostri punti di forza e avere una conferma del nostro impegno quotidiano; altresì, questo percorso ci ha dato lo sprone per migliorarci rafforzando il senso di responsabilità di ogni componente di questa squadra e spingendoci a sperimentare e proporre servizi innovativi”. Dichiarano la Direttrice e il Presidente della Casa di riposo di Asiago.