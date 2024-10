AGSM AIM: Lavori in via Meschinelli, da via Quadri a corso Padova

V-Reti, società del Gruppo AGSM AIM, a partire dal 16 ottobre 2024, interverrà sulle tubazioni del servizio gas metano in via Meschinelli, da via Quadri a Corso Padova. I lavori, che si svolgeranno sulla carreggiata ovest diretta verso corso Padova, avranno durata di circa 75 giorni e sono necessari al potenziamento dei servizi e al miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti.

Sarà garantita la normale viabilità, ma con restringimento della careggiata.

V-Reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.