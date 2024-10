A VICENZA UNA NUOVA STRADA ALBERATA, GRAZIE A UILCA

In occasione della domenica ecologica del 27 ottobre 2024, Uilca Veneto, in collaborazione con il Comune di Vicenza e con la partecipazione di Beleafing e dell’associazione “Alberi felici Vicenza”, ha piantato 120 aceri campestri lungo la pista ciclabile di strada delle Maddalene.

L’iniziativa “Un albero per ogni nuovo iscritto” promossa dalla Uilca del Veneto nel corso dell’ultimo trimestre 2023, ha portato al Comune di Vicenza una nuova via alberata che aiuterà a migliorare la qualità dell’aria.

Al taglio del nastro inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, il segretario generale della Uilca del Veneto Elisa Carletto, il segretario generale Uilca Fulvio Furlan e il segretario regionale UIL Igor Bonatesta che, con la loro presenza, hanno rimarcato l’importanza della funzione del sindacato, non solo nella contrattazione, ma nella quotidianità.

«Insieme a famiglie, bambini, volontari dell’associazione Alberi Felici Aps e con il supporto di Uilca, abbiamo dato vita a una nuova via alberata lungo strada delle Maddalene. Ogni albero piantato rappresenta un passo verso una Vicenza più sostenibile e attenta alla qualità dell’ambiente che ci circonda. Abbiamo bisogno di alberi e di investimenti sul verde, per tornare a respirare e per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri. È stato un momento speciale, vissuto con entusiasmo da grandi e piccoli, che hanno contribuito con le loro mani e il loro sorriso a rendere la città un luogo più sano e bello. Grazie a tutti i partecipanti, a Uilca, Uil, Beleafing e Alberi Felici Vicenza per aver contribuito a realizzare questa importante iniziativa», hanno sottolineato il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore all’ambiente Sara Baldinato.

«Quando ci è stata proposta l’idea l’abbiamo subito sposata, perché siamo il Sindacato delle persone e abbiamo l’onere e l’onore di prenderci cura non solo della tutela del lavoro, ma anche del benessere ambientale dei cittadini. Questi aceri, che permetteranno una diminuzione dell’isola di calore e un miglioramento dell’aria che respiriamo, rappresentano una risposta concreta al cambiamento climatico», ha spiegato Elisa Carletto, segretario generale della Uilca del Veneto.