A Venezia oggi riflettori su Guadagnino: terzo italiano concorso

AGI – Arriva oggi al Lido il terzo dei cinque film italiani in Concorso. Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia è infatti prevista la presentazione di ‘Queer’ di Luca Guadagnino con Daniel Craig e Drew Starkey. Il talentuoso regista palermitano torna a due anni dalla vittoria del Leone d’argento con ‘Bones and All’, e lo fa con una storia ispirata ad un romanzo di William S. Burroughs.

“How can a man who sees and feels be other than sad?” si chiede William Burroughs nel suo diario personale l’ultima volta che vi scrive prima di morire – ha spiegato il regista – Nell’adattare il suo secondo romanzo, uscito quasi quarant’anni dopo che l’aveva scritto, abbiamo cercato di rispondere a questa invocazione pudica del grande iconoclasta della beat generation. Lee ama Allerton, Allerton ama Lee: saranno in grado di incontrarsi nonostante tutti i passi falsi e le paure che agiscono su entrambi nel loro viaggio picaresco nel Sud America proiettato dalla mente di Burroughs?”.