A Thiene al via il censimento della popolazione

Ad ottobre 2024 prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge solo un campione rappresentativo di famiglie.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa.

Anche il Comune di Thiene è coinvolto in questa importante attività e le famiglie interessate sono circa 323.

Le famiglie selezionate da Istat riceveranno via posta, dalla fine di settembre 2024 una lettera ufficiale, in cui si avvisa dell’avvio della rilevazione, delle sue finalità e modalità di svolgimento e si forniscono le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2024, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso.

A partire dal 7 ottobre 2024, la famiglia può compilare in autonomia il questionario online con le credenziali ricevute o con SPID o CIE, anche presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR), attivi per tutta la durata dell’operazione censuaria, dove sono presenti postazioni con accesso a internet o dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale.

Le famiglie che non compilano il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta riceveranno dei promemoria dall’Istat già a partire dalla seconda metà di ottobre 2024. Compilare il questionario online è possibile fino al 9 dicembre 2024.

Dal 10 dicembre 2024 le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità:

– contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista

– visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia

– intervista faccia a faccia con un operatore comunale presso il Centro Comunale di Rilevazione.

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024.

I RILEVATORI

I due rilevatori incaricati dal comune di Thiene saranno operativi dal 12 novembre 2024 e muniti di tesserino con foto e tablet per l’intervista.

INFO E CONTATTI

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

Per ulteriori informazioni o supporto tecnico:

– contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre 2024, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21 (esclusi il 1° novembre e l’8 dicembre 2024)

– contattare il numero 0445 804971 o andare presso il Centro comunale di rilevazione (Servizi Demografici – piazza Ferrarin n. 1) aperto nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30

– scrivere a censimento.lista@istat.it

– consultare il sito internet di Istat al seguente link: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/