A Open Factory 2024 le fabbriche aperte della grande industria italiana fanno ancora spazio alle attività artigiane di CNA e A&D Artigianato e Design

CNA e il suo prestigioso circuito A&D Artigianato e Design saranno protagonisti anche quest’anno della decima edizione di Open Factory, il grande evento che apre le porte delle fabbriche e gli spazi di lavoro di tutta Italia per sostenere il turismo industriale e la cultura della manifattura. Promosso da ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera, Open Factory celebra il mondo della produzione italiana, coinvolgendo ogni anno centinaia di imprese che rappresentano il valore del made in Italy.

In questa decima edizione saranno inseriti 13 artigiani “artisti” del circuito A&D, grazie al contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Ebav. A&D è il progetto spin off che CNA ha scelto di lanciare per la valorizzazione dell’artigianato artistico, accompagnando le attività della tradizione incontro al futuro del proprio saper fare.

Al loro fianco anche 3 aziende socie dell’associazione, selezionate per la capacità di integrare innovazione e visione di nuova generazione.

Tutte le aziende apriranno le porte al pubblico per visite gratuite ed eventi sabato 23 e domenica 24 novembre, offrendo un’occasione unica per scoprire l’eccellenza del territorio attraverso esperienze dirette nelle loro botteghe e laboratori. Lo scorso anno tutte le aziende presentate da CNA hanno registrato il tutto esaurito, con oltre 800 visite.

Come partecipare a Open Factory 2024

Per partecipare alle attività delle aziende aderenti a Open Factory 2024 (la lista completa sul sito ufficiale della manifestazione www.open-factory.it/) basta registrarsi gratuitamente nell’apposito form. Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento posti. Di seguito le botteghe aperte degli artigiani A&D e delle imprese socie CNA.

Gli artigiani del circuito A&D Artigianato e Design

Partecipazione con contributo Camera di Commercio di Vicenza e Ebav

Alessia Bosa – Bassano del Grappa (Vi)

Barbara Uderzo – Torri di Quartesolo (Vi)

Cristina Busnelli – Bassano del Grappa (Vi)

Diego Poloniato – Nove (Vi)

Eva Design – Asolo (Tv)

Galbier Intaglio e Levigatura – Bovolone (Vr)

Il pesce rosso ceramiche – Bassano del Grappa (Vi)

Mark Serigrafia – Vicenza

Nicola Tessari – Schio (Vi)

nove+ – Nove (Vi)

Paolo Bellò – Solagna (Vi)

Sartori Ceramiche e TE.RA Design Studio – Nove (Vi)

Sibania Srl – Isola Vicentina (Vi)

Le aziende socie CNA

Battistella BG Srl – Rossano Veneto (Vi)

Intrapan Srl – Thiene (Vi)

The Style Factory Srl – Carrè (Vi)