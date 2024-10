A Montecchio Maggiore al via il censimento Istat 2024 per 312 famiglie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che coinvolge un campione rappresentativo di nuclei familiari su tutto il territorio nazionale per raccogliere informazioni fondamentali sulle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia. Anche il Comune di Montecchio Maggiore è stato selezionato per partecipare a questa importante iniziativa, coinvolgendo 312 famiglie selezionate da Istat. Il Censimento è un’attività essenziale per conoscere e analizzare i cambiamenti della popolazione a livello nazionale, regionale e locale, oltre a permettere il confronto con i dati del passato e quelli di altri Paesi, supportando così lo sviluppo di politiche pubbliche mirate. La partecipazione è obbligatoria per legge e la mancata adesione comporta sanzioni amministrative. A partire dalla fine di settembre 2024, le famiglie coinvolte hanno ricevuto una lettera ufficiale da Istat contenente tutte le informazioni necessarie, tra cui le credenziali personali per l’accesso al questionario online e i contatti utili per ricevere supporto e chiarimenti. Le famiglie possono compilare autonomamente il questionario online utilizzando le credenziali ricevute, o accedere con SPID o CIE. È inoltre possibile completare il questionario presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), istituito presso l’Ufficio Anagrafe del Municipio in Via Roma, 5, previo appuntamento al numero 0444 705753. Le risposte devono fare riferimento alla situazione familiare e personale alla data del 6 ottobre 2024, tranne nei casi in cui la domanda indichi esplicitamente un altro periodo. La compilazione online è possibile fino al 9 dicembre 2024. Le famiglie che non risponderanno o lo faranno in maniera incompleta riceveranno dei promemoria dall’Istat a partire dalla seconda metà di ottobre 2024. Dal 12 novembre 2024, le famiglie potranno partecipare anche telefonicamente o attraverso un’intervista a domicilio tramite l’ausilio di un operatore comunale oppure un rilevatore (incaricati dal Comune di Montecchio Maggiore, muniti di tesserino identificativo e adeguatamente riconoscibili), anche su appuntamento. In alternativa è possibile contattare e recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione. La rilevazione si concluderà ufficialmente il 23 dicembre 2024. L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Per qualsiasi informazione o supporto tecnico, le famiglie possono contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre 2024, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 21.00, inclusi sabato e domenica (esclusi il 1° novembre e l’8 dicembre 2024); inviare una email a censimento.lista@istat.it o consultare il sito Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/. Il Centro Comunale di Rilevazione (Ufficio Anagrafe – Via Roma, 5), aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30.