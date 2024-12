Alessandro Bergonzoni inaugura la stagione teatrale a Montecchio

Mercoledì 18 dicembre, alle 21, il Cinema Teatro San Pietro ospiterà “Arrivano i dunque: avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca”, creazione artistica di Alessandro Bergonzoni. Un evento fuori abbonamento che darà il via alla nuova stagione teatrale di Montecchio Maggiore, portando l’energia e la profondità che contraddistinguono l’opera del poliedrico artista bolognese. Tra arte e parola, in questo spettacolo Bergonzoni si muove in un luogo scenico e multifunzionale, proseguendo il suo viaggio tra avanguardie artistiche e impegno sociale. Con uno stile unico e inconfondibile, “Arrivano i dunque” si presenta come una vera e propria “asta dei pensieri”, un’esplorazione surreale del verso delle cose che spazia dai fiamminghi ai piromani, da van Gogh a Bangkok, fino a sfiorare con ironia temi di grande attualità.

«Siamo lieti di inaugurare questa nuova stagione teatrale con un evento di grande qualità, che saprà coinvolgere e affascinare il nostro pubblico», dichiara l’assessore alla cultura, Andrea Palma. «La rassegna proseguirà con un programma ricco e articolato, pensato per appassionare spettatori di ogni tipo e un pubblico dalle sensibilità e dagli interessi più vari».

Nato a Bologna nel 1958, Alessandro Bergonzoni è attore e autore. Nel suo lungo percorso artistico ha realizzato quindici spettacoli teatrali e pubblicato sei libri, oltre ad aver preso parte a film come Pinocchio (2001) di Roberto Benigni e Quijote (2006) di Mimmo Paladino. Scrittore e giornalista, firma da anni le rubriche “Aprimi Cielo” per il Venerdì di Repubblica e “Il pensato del giorno” per Robinson. Dal 2005 ha esteso la sua attività al mondo dell’arte, esponendo in prestigiose gallerie e musei. Bergonzoni è inoltre impegnato in tematiche sociali, con particolare attenzione a questioni legate al coma, alla malattia e al sistema carcerario, temi che affronta in incontri e dibattiti. Tra i numerosi riconoscimenti, si annoverano il Premio della Critica (2004/2005), il Premio Hystrio (2008) e il Premio UBU (2009). Negli ultimi anni ha unito teatro e arte performativa con installazioni come “Tutela dei beni: corpi del (C)reato ad arte”. Nel 2020 ha pubblicato il libro “Aprimi cielo, dieci anni di raccoglimento, articolato” per Garzanti. Più recentemente, nel 2023, ha ricevuto il Premio Montale Fuori di Casa nella sezione Satura per la sua multiforme attività artistica.

I biglietti per “Arrivano i dunque”, disponibili online su www.vivaticket.it o presso l’Ufficio Cultura in municipio, sono in vendita al costo di 18 euro per la platea, 15 euro per la galleria, con riduzioni a 10 euro per studenti e 12 euro per abbonati.

I prossimi eventi della stagione teatrale 2024/25 saranno: il 9 gennaio “Di tabacco si vive!” della compagnia teatrale Lunaspina; il 16 gennaio “Paolo e Orgiano” de L’Archibugio; il 28 gennaio “Il sequestro” con Roberto Ciufoli e Nino Formicola; il 5 febbraio “Number 23” con Federico Buffa; il 19 febbraio “La malattia dell’ostrica” con Claudio Morici; il 6 marzo “Donne nella mia vita” con Claudia Penoni; il 23 marzo “Balasso fa Ruzante” con Natalino Balasso; il 3 aprile “4/3/1943… Lucio Dalla!” con Cesare Bocci.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Gli spettacoli di teatro amatoriale sono realizzati in collaborazione con F.I.T.A. Vicenza.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che sostengono la Stagione Teatrale montecchiana: FIS – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, BCC Vicentino Pojana Maggiore, Studio Palma avvocati e commercialisti, Axera TLC & ICT Solutions, St PowderCoatings, tutti di Montecchio Maggiore.

Anche quest’anno Montecchio Maggiore fa parte della rete Teatri Vi.Vi.: gli abbonati della stagione al San Pietro avranno diritto alla card che darà accesso agevolato agli spettacoli ospitati negli altri teatri del circuito: Arzignano, Bassano, Lonigo, Noventa, Schio, Thiene e Vicenza.

Per informazioni:

Ufficio Cultura – via Roma 5, Montecchio Maggiore

tel. 0444 705768/769 – cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

www.arteven.it

Marco Billo

billo@hassel.it

+39 346 2276020