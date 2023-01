A LONIGO TORNA LA FIERA, COMPLETAMENTE RINNOVATA

È stata presentata giovedì presso Palazzo Pisani la 537ma edizione della Fiera di Lonigo e la 38ma edizione della Fiera Campionaria, che si terrà dal 24 al 27 marzo in una veste completamente rinnovata. Quest’anno, infatti, saranno tante le novità organizzative, gli allestimenti rinnovati e le iniziative di alto livello per una Fiera completamente nuova. Servizio di Elisa Santucci.

Sono tre le aziende a cui è stata affidata la gestione della fiera, dal punto di vista tecnico, gestionale e amministrativo. Più in particolare, i tre soggetti coinvolti vedono la gestione della parte organizzativa e commerciale suddivisa fra Gu&Gi Equipe e Delphi International e la parte tecnica e di allestimento a Ferraro Allestimenti.

Un progetto corale e innovativo sul quale il Comune ha investito e creduto molto, come spiega il sindaco Pierluigi Giacomello: “Da quest’anno abbiamo introdotto una nuova modalità per la gestione della Fiera, con l’obiettivo di far crescere ed evolvere la nostra Fiera, passando da una gestione dei fornitori con un ruolo operativo e di controllo del Comune e, di conseguenza, con tutti i rischi a carico del Comune, ad una concessione della Fiera ad una associazione temporanea di impresa (ATI) denominata Lonigo Expo. Questa ATI condivide la responsabilità dell’evento non solo dal punto di vista economico, ma anche della qualità della manifestazione, del successo, della crescita e dello sviluppo. E lo farà per i prossimi 2 anni, più un’opzione per il terzo”. “Così facendo – prosegue Giacomello – aumenterà la qualità dell’evento, perché sono stati coinvolti dei privati che sono a contatto con questa tipologia di mercato tutti i giorni. Ma non solo: ciò ci consente una diminuzione dei costi con un risparmio diretto grazie alla sinergia i vari attori e un unico piano di sicurezza e vigilanza. Infine, ci consente anche un risparmio indiretto, che riguarda minori costi interni del Comune, il quale passa da un ruolo operativo a un ruolo strategico e di controllo”.

L’ATI Lonigo Expo è composta da Gu&Gi e Delphi International per tutte le attività di segreteria e gestione degli spazi interni ed esterni al Parco Ippodromo, mentre Ferraro Allestimenti si dedica a tutta la parte logistica all’interno del Parco Ippodromo, cui si aggiunge PGA Net per tutte le attività promozionali e pubblicitarie.

“Abbiamo inoltre trasformato – prosegue Giacomello – per la durata della Fiera, il nostro centro storico in Area Espositiva, consentendo quindi un unico piano di sicurezza per la città e un’omogeneizzazione della politica commerciale per l’allocazione degli spazi, in particolare per le bancarelle che godranno del beneficio della Fiera, salvaguardando nello stesso tempo i plateatici dei nostri esercizi commerciali”.

Silvia Zancanaro di Gu&Gi illustra le grandi novità dal punto di vista gestionale: “Un’importante novità contraddistingue l’edizione 2023 della Fiera di Lonigo: la gestione della fiera è stata affidata ad un gruppo di aziende, che hanno costituito un’ATI. Tre realtà imprenditoriali si sono associate in modo temporaneo creando una forte sinergia capace di sfruttare le ampie esperienze maturate sul campo negli anni. Gu&Gi Equipe, capofila del progetto, Delphi International e Ferraro Allestimenti forti della loro esperienza e competenza nella gestione ed organizzazione di fiere ed eventi in generale, e di quella di Lonigo nello specifico, hanno trovato un accordo che ci vede impegnati verso l’obiettivo comune di realizzazione dell’edizione 2023 della Fiera. Il nostro know-how è capace di fornire un supporto tecnico, gestionale e amministrativo nella realizzazione della manifestazione. L’operazione di project financing lascia comunque al Comune il suo ruolo di diritto, di organo che fornisce le indicazioni sulla fiera stessa”. Per l’edizione 2023 sono state portate alcune variazioni al layout espositivo mantenendo comunque il percorso obbligato e i padiglioni A e B saranno di pari dimensioni.

Ma non solo, Riccardo Cavicchi, Direttore Generale Delphi International srl aggiunge: “L’ampliamento della vera e propria area espositiva anche a Via Roma e Piazza Matteotti, in sostituzione del tradizionale Mercato Straordinario, grazie alla sua presenza fin dal pomeriggio di venerdì 24 marzo, rappresenta un arricchimento non solo per la Fiera stessa ma anche per le attività commerciali in sede fissa che vedranno aumentare il passaggio di pubblico davanti alle proprie vetrine. L’aver uniformato le modalità di partecipazione alla Fiera in tutto il Centro Storico eviterà, inoltre, spiacevoli, e spesso incomprensibili, differenze puntando ad un coinvolgimento sempre più attivo e partecipato della comunità civile ed economica leonicena”.

Per questa edizione, in materia di allestimenti, ci si è concentrati su aspetti essenziali per rendere più funzionale il tutto, garantire la qualità dei servizi e la sostenibilità per le prossime edizioni, come sottolinea Domenico Ferraro di Ferraro Allestimenti:“Introdurremo diverse novità logistiche e organizzative in virtù dell’esperienza decennale nella Fiera di Lonigo. Verranno mantenuti i due padiglioni espositivi da 30×50 cadauno completi di divisori bianchi, impianti luce, forza motrice e di riscaldamento. Per l’accesso carraio alle strutture verranno predisposte apposite passerelle. Come per le precedenti edizioni allestiremo una struttura come Portico d’Ingresso atta alla Cerimonia di inaugurazione e accoglienza visitatori. Sarà prevista la tenda Hall da cui partiranno i percorsi per la visita ai vari stands. Sempre presente l’ufficio di segreteria con la presenza costante di personale preposto. In posizione intermedia tra le due strutture espositive verrà inserita la zona bar da 150 mq mentre l’area ristorante avrà una propria struttura indipendente e riscaldata dove saranno concentrate le cucine, le zone di distribuzione al pubblico e i posti a sedere per circa 300 persone. Non mancherà il sito dei bagni posto in zona centrale. Per la viticoltura verrà predisposta un’unica copertura, all’interno della quale verranno collocati gli stands”.

“La Fiera di Lonigo, fedele alla propria tradizione – conclude Laura Carraro di PGA NET – si prepara ad accogliere la grande affluenza di pubblico che negli anni ha sempre premiato la sua capacità attrattiva. Grazie ad una rinnovata energia e sinergia organizzativa, l’evento fieristico saprà mantenere anche in questa edizione la sua duplice valenza di occasione ideale per le aziende locali di promozione dei propri prodotti nonché luogo di incontro e relazione per la comunità.”

In un’ottica di una crescita continua della Fiera, che diventerà sempre più l’elemento centrale di una serie di attività di tutto il periodo da metà marzo a metà aprile, la concessione sarà valida per tutti gli eventi per i 4 week-end da metà marzo ad inizio aprile, (Mostra Scambio, Lonigo Wine and Beer, Fiera, Lonigo in Fiaba).

“Ringrazio le società della ATI che sono ora nostri partner per mantenere, nel tempo, questa tradizione così importante della nostra città, anzi, la più importante – conclude Giacomello – mantenere non vuol dire “congelare”, ma far evolvere nel senso giusto, senza passi avventati ma con una visione prospettica. È quello che stiamo cominciando a fare, dopo un periodo terribile che ha cambiato e cambierà sempre più i comportamenti e gli stili di vita delle persone”.