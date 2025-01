2025, quella voglia di conoscere il futuro

Umberto Baldo e la Redazione di Tviweb

C’è chi lo consulta rigorosamente ogni giorno, chi una volta l’anno tanto per vedere, e chi mai come lo scrivente.

Parlo dell’oroscopo, relativamente al quale mi chiedo da sempre come una società laicizzata, sempre più atea, sulla quale sembrano passati inutilmente l’Illuminismo e la Rivoluzione scientifica, senta il bisogno di interloquire con maghi, fattucchiere, stregoni, chiromanti, cartomanti, esperti di oroscopi, guaritori, facendo confluire ogni anno nelle tasche di questi “professionisti della vaticinazione”, di questa gente che promette divinazioni, comunicazioni con l’aldilà, previsioni dei numeri del lotto, oroscopi sul futuro, ben 13 miliardi secondo i calcoli del Codacons.

Certo chi non ci crede può anche ridere, può anche sbeffeggiare queste persone che si affidano senza difese, che si arrendono incondizionatamente all’astuzia di chi promette di soddisfare la voglia di arcano, di dare una risposta alle ansie per il futuro, la salute, il lavoro, l’amore e quant’altro.

In fondo è una storia che parte dagli àuguri e dagli aruspici, dagli oracoli e dalle sibille, soggetti che anche nell’antichità sostenevano di saper interpretare il destino, nel senso di essere in grado di predire “leggendo le stelle” cosa sarebbe potuto succedere ad ogni uomo o donna nell’anno a venire.

Vi risparmio le consuete previsioni di Nostradamus, se non per dirvi che non ne ha azzeccata neanche una relativamente al 2024, e immagino che fra un anno saremo ancora qui a costatare nuovamente che di fatto le quartine sono solo “materiale per gonzi affascinati dall’occulto”.

Venendo a noi, a questo 2025 che stasera muoverà i primi passi dalla mezzanotte, consultando il quadro astrologico ho appreso che, quando parliamo di fortuna, dobbiamo controllare la posizione prima di tutto del pianeta Giove, simbolo di abbondanza, leggerezza, ottimismo e socialità.

Ho anche appreso che nella classifica dei segni più fortunati per il prossimo anno trionfano prima i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) e poi quelli d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) grazie proprio allo spostamento di Giove a giugno.

Quindi amici miei, prendete nota che nel 2025 Giove si troverà, per i primi sei mesi, nella seconda e nella terza decade del segno dei Gemelli, mentre il 9 giugnopasserà nel segno del Cancro, dove resterà per i successivi 13 mesi.

Ma non bisogna poi dimenticare di considerare anche la sosta di Marte in Cancro, nei mesi di gennaio e febbraio, e quella di Saturno, ancora nel segno dei Pesci.

Cosa voglia dire tutto questo lo sa Dio, perché scorrendo poi le previsioni segno per segno ho potuto appurare ancora una volta che un astrologo di successo si limita ad affermazioni vaghe, generiche, e nei limiti del possibile valide per tutti; nelle quali cioè sia facile riconoscersi, e vedere rappresentata la propria situazione personale.

Detta in altre parole, così come un orologio rotto segna comunque l’ora esatta due volte nelle 24 ore, così un oroscopo, prevedendo sia pure in modo vago ed indeterminato gioie e dolori, amori o tradimenti, salute o malattia, per le leggi della probabilità alla fine qualcuno potrà vedere rappresentata la propria situazione personale.

Per essere più chiaro, statisticamente parlando, se preconizzi che un segno zodiacale, (mettiamo la Vergine che è il mio), avrà fortuna al gioco, ci sarà pure fra tutti i “vergini” qualcuno che in quell’anno azzecca un terno al lotto, o gratta una schedina vincente alla lotteria istantanea; e così i fortunati vincitori saranno propensi a credere che l’astrologo aveva ragione.

Questa è la chiave di lettura, questa la realtà dei vaticini dei veggenti; la fiera delle banalità applicata, guarda caso, alle tre cose che, si ritiene, più interessino al singolo individuo: amore, salute, lavoro.

E vi confesso che provo una grande tristezza quando, raramente per la verità, facendo zapping mi capita di vedere in qualche Tv la trasmissione di un sedicente “mago” che viene interrogato da qualche ragazza che, con ansia e sussiego, chiede se il moroso la sposerà; alla quale il “veggente” risponde con frasi di una tale indeterminatezza che forse avrebbero messo in difficoltà la stessa “Sibilla cumana”!

Resta il fatto che i nostri astrologi si guardano bene dal prevedere quando finirà ad esempio la guerra in Ucraina o a Gaza, o altri fatti reali.

Troppo difficile? Ma perché è più facile, e lucroso, sbilanciarsi in affermazioni del tipo: “A gennaio verrai abbandonata da Plutone, che inizierà a essere dissonante nei tuoi confronti… ma attenzione a Saturno che continuerà a darti filo da torcere….”

Vogliamo fare una piccola prova? Empirica, sia chiaro, tanto per vedere!

Ho scorso gli oroscopi redatti dal firmamento degli “scrutatori degli astri in salsa italica”, che in questi giorni ovviamente imperversano su giornali e media.

E con umiltà ho messo a confronto le previsioni di un segno zodiacale (non tutti per ragioni di spazio ovviamente), scegliendo quello di mia moglie, il Sagittario.

Secondo Ginny Chiara Viola: Tra Giove e Saturno, che hanno iniziato a darti fastidio già nel 2024 e non smetteranno almeno fino a giugno 2025, il sesso sarà proprio l’ultimo dei tuoi pensieri! A meno che tu non voglia sfogare sotto le coperte i tuoi dispiaceri, che potrebbe essere un’ottima soluzione, direi che in generale i bisogni della tua dolce metà saranno molto in fondo nell’elenco delle tue priorità. In più, diciamocelo, spesso non sarai certo dell’umore di chi abbiamo voglia di coinvolgere con le coccole preliminari. (Fonte FanPage.it)

Secondo Ada Alberti: Il Sagittario avrà un anno con alti e bassi, ma con una grande possibilità di riscatto. Nonostante i problemi che potrebbero sorgere in generale nella vita, la fine dell’anno porterà un cambiamento significativo grazie al passaggio di Giove in Ariete (Fonte Notizie 24 ore).

Secondo Paolo Fox: per il Sagittario il 2025 inizierà con alcune difficoltà a causa dell’opposizione di Giove ma ci saranno anche dei momenti positivi, grazie alla presenza di Venere favorevole in marzo e maggio, che aiuterà a sbloccare alcune situazioni. Insomma, nonostante le difficoltà iniziali, con determinazione e pazienza arriveranno i miglioramenti. (Fonte Il Tempo).

Secondo Branko per il Sagittario sarà uno di quegli anni che si ricorderà tutta la vita: “Nel 2025 quello che è rimasto nascosto verrà allo scoperto e l’anno sarà una sorta di miniera di transiti, influssi e aspetti astrali. Un anno che resterà inciso nella storia personale”. (fonte Libero).

Per Simon & The Stars: “Quest’anno accade qualcosa di epico, Sagittario:ti riprendi ciò che ti spetta! Le tue prodezze, la tua capacità di non arrenderti mai dinanzi alle sfide, il tuo innato ottimismo non ti hanno mai abbandonato. Eppure negli ultimi mesi (se non anni) qualcosa o qualcuno ti ha fatto sentire svilito. Sul lavoro, non riconoscendoti ciò che davvero meritavi. In coppia o in famiglia, mettendoti dinanzi a invasioni di campo, compromessi e situazioni caotiche che ti hanno fatto perdere il tuo centro. Niente panico: a pareggiare i conti ci pensa il 2025, ma ancora prima ci pensi tu: al grido di “adesso basta!”, sei pronto a scrollarti di dosso tutto ciò che finora ha rallentato. E poi, dalla primavera, ad aprirti a un nuovo capitolo di vita. Favoriti i progetti di coppia, le convivenze e/o le compravendite, ma anche i nuovi amori a partire dall’estate. Di qualunque novità si tratti, ciò che conta è che ora torni a decidere tu! (Fonte The Blender Magazine.com)

Mi dispiace per i lettori nati sotto altri segni zodiacali, che se vogliono “conoscere come sarà il loro 2025” secondo gli astri dovranno cercare altrove; ma quello che mi interessa qui evidenziare, con il raffronto fra i suddetti oroscopi, è la palese impossibilità di avere indicazioni concrete e soprattutto univoche, in quanto ogni previsione risulta indeterminata e diversa dall’altra.

In definitiva va preso atto una volta per tutte che l’astrologia è una pratica tanto antica quanto controversa, ma del tutto priva di alcun fondamento scientifico.

Detto questo, se poi non riuscite a fare meno di scorrere le pagine degli oroscopi su quotidiani o riviste o social media, per sapere cosa vi riserva il futuro, poco male, non sentitevi in colpa; in una fase in cui ci sono ancora persone che credono che la terra sia piatta, o che sostengono teorie pseudo scientifiche o complottiste, alla fin fine possono starci anche i “cultori” degli oroscopi.

L’importante è che non li prendiate troppo sul serio, e soprattutto che non contribuiate ad arricchire dei ciarlatani che vi promettono di svelarvi il futuro.

D’altro canto, finché ci sono persone che leggono gli oroscopi, ci meditano su, e magari ci stanno male se non sono favorevoli, perché questi professionisti dell’occulto dovrebbero rinunciare ad una professione così ben remunerata?

In fondo, ritengo che prevedere il futuro sia sempre meglio che lavorare!!

Ad ogni buon conto, che siate o meno dei fans dello Zodiaco, unitamente ai ragazzi della Redazione di Tviweb auguro a tutti voi un BUON 2025.

Umberto Baldo