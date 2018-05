VICENZA – “Vicenza Calcio, ora garanzie per gli 11 dipendenti della società”

In questi giorni di soddisfazione per la salvezza conquistata sul campo e soprattutto per l’arrivo di un’offerta di acquisto concreta e credibile del Vicenza Calcio, CISL-FISASCAT richiama l’attenzione su un nodo delicato ancora da sciogliere nella vicenda del club biancorosso: le sorti degli 11 dipendenti della società ormai fallita che hanno ricevuto il preavviso di licenziamento, ma che fino all’ultimo hanno lavorato per il bene della società e della sua maglia, pur avendo ciascuno di essi diverse mensilità in arretrato. «Dopo tante difficoltà e incertezze, – sottolinea Giovanni Battista Comiati, segretario generale di CISL-FISASCAT – confidiamo che questo epilogo positivo su tutti i fronti, sportivo ma soprattutto societario e finanziario, sia la premessa per risolvere positivamente anche la situazione degli 11 lavoratori del club biancorosso che negli ultimi mesi hanno continuato con la massima professionalità e impegno a garantire la continuità dell’esercizio provvisorio e di tutti i servizi necessari per sostenere la squadra. Auspichiamo quindi che l’offerta di acquisto pervenuta preveda anche la continuità di tutti i rapporti di lavoro in essere e l’apertura quanto prima di un tavolo sindacale per garantire, oltre a una squadra per la città di Vicenza, anche il lavoro per i suoi dipendenti». Dipendenti che al momento restano in attesa di conoscere il proprio futuro, ma anche di ricevere – ciascuno di essi – tra le tre e le quattro mensilità arretrate, relative all’ultimo periodo di attività prima della dichiarazione di fallimento avvenuta a gennaio.