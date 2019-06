VICENZA – DA DALÌ LE ARTI TUTTE INSIEME IN UN UNICO EVENTO

Un evento reale e allo stesso tempo su Facebook, un originale saggio di fine anno organizzato da Dalì Arts per riunire la creatività in tutte le sue forme, dalle arti visive e grafiche a quelle musicali. L’appuntamento andrà in scena giovedì 27 giugno a partire dalle ore 19.30. Per saperne di più ne parliamo con il Direttore della Scuola, Antonio Dalì. Servizio di Karemi Furlani.