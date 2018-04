BASSANO D.G. – L’azienda che fa tremare Amazon è qui

Pasqua è passata lavorando a pieno ritmo per l’azienda Logistic Net di Bassano, specializzata in logistica in outsourcing, subissata da centinaia di richieste per organizzare le spedizioni delle più svariate merci. L’azienda gestisce ogni giorno 1.500 ordini e uno dei servizi più particolari è quello dell’invio di cofanetti regalo in tutta Italia, nel corso di un anno ne spedisce circa 300 mila. I periodi di picco per quanto riguarda i pacchetti regali personalizzati si registrano durante le tradizionali ricorrenze, come è stato durante lo scorso San Valentino, ed a Pasqua sono fioccate richieste di ogni genere, dalla dedica romantica alla carta particolare per la confezione. Matteo Vaccari, amministratore dell’azienda: “Curiamo ogni singolo step dell’ordine, dalla creazione del pack al bigliettino d’auguri fino alla consegna al cliente finale che nel 97% dei casi avviene già durante la mattina successiva al ricevimento dell’ordine. A San Valentino per esempio, abbiamo avuto il record di cofanetti esperienziali spediti. Ma visto il boom incredibile di richieste in questo periodo pasquale, ci aspettiamo di infrangere quel primato”. Ma le sfide continuano per Matteo Vaccari e i suoi soci: “Da tempo abbiamo attivato la possibilità di prelevare ordini a singola bottiglia con relativa consegna in 24 ore. Se un utente crea un ordine oggi, quasi sicuramente avrà le bottiglie pronte in tavola già domani. Un servizio personalizzato e in costante crescita. Ad oggi la nostra azienda fa transitare nel mondo oltre venti milioni di bottiglie tra vino, birra e superalcolici”. L’azienda, al top per le spedizioni massive, è pronta a sfidare Amazon sulla preparazione personalizzata e istantanea degli ordini nel settore vino: c’è infatti un intero reparto che compone imballi misti di bottiglie in tempo reale con consegna diretta, funzioni che Amazon deve ancora implementare del tutto. Sempre nel settore Food & Beverage l’azienda vicentina gestisce 100.000 ordini all’anno anche per un’importante multinazionale spagnola. Il servizio permette agli utenti di ricevere a casa i migliori prodotti alimentari a prezzi vantaggiosi (circa 15 articoli diversi scelti “a sorpresa” ogni mese), una sfida logistica che vede ogni giorno migliaia di pacchi partire dai magazzini di Bassano del Grappa per raggiungere ogni angolo d’Italia. Tra i settori di punta di Logistic Net c’è sicuramente quello dei servizi per la “Fashion Industry”. Nella nuova sede di Padova la struttura è in grado di controllare, stirare e imbustare 25.000 capi al giorno. I capi, le calzature e gli accessori vengono divisi per modello, taglia e colore prima di essere messi a stock e successivamente imballati per la consegna finale al negozio o al privato in caso di ordini e-commerce. In tutto questo non manca uno sguardo attento al futuro. L’azienda bassanese è nota infatti per l’utilizzo di tecnologie avanzate applicate all’automazione, come le navette shuttle porta-pallet – capaci di gestire circa 3.000 posti pallets comandati via wi-fi in remoto tramite tablet. Logistic Net è stata una delle prime ad aver inserito veicoli “pure electric” che permettono ai dipendenti di muoversi nei magazzini senza alcuna emissione inquinante.