Zecchinato (Lega): “L’Autonomia è un diritto che ci siamo guadagnati”

“Questa mattina a Venezia, in occasione della prima Giornata Regionale dell’Autonomia, è stata ribadita l’importanza di questo percorso per il nostro territorio. L’Autonomia non è solo una questione amministrativa, giuridica o tecnica, ha anche un risvolto culturale di fondamentale importanza. È importante ribadire che il nostro impegno per l’autonomia è fermo e irrinunciabile”. Così Marco Zecchinato, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, promotore e relatore della legge sulla Giornata dell’Autonomia.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“Oggi è la prima giornata dell’Autonomia. Quello che abbiamo iniziato con il referendum del 2017 – commenta Zecchinato – si sta realizzando, e non si torna indietro. La variabile, ormai, è solo la tempistica: oggi siamo in una fase avanzata, con una legge quadro già definita e un tavolo nazionale aperto dallo scorso 3 ottobre per discutere sulle prime nove materie. I numeri parlano da soli: il Veneto occupa il penultimo posto nella graduatoria della spesa statale regionalizzata. Più precisamente, nel triennio 2020-2022, la spesa dello Stato centrale a beneficio del territorio Veneto ammonta a 3.703 euro per abitante, fa meglio solo la Lombardia. E che dire della spesa pubblica rispetto al Pil? Il Veneto con il 35,7% del Pil, si colloca nettamente al di sotto della media nazionale. E non è tutto: il Veneto è anche tra i migliori pagatori a livello nazionale, un segnale di quanto la nostra regione sia virtuosa nella gestione delle risorse pubbliche. Tutto questo per ricordare che l’autonomia non è una concessione, ma un diritto che il Veneto ha guadagnato. Ora è tempo che la nostra regione ottenga quanto le spetta per crescere, competere, e garantire ai cittadini servizi migliori. Non si torna indietro: il nostro cammino verso l’autonomia continua, e continueremo a batterci affinché questo processo si realizzi nel modo più equo e rapido possibile”, conclude Zecchinato.