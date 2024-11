Weekend al cinema: torna il Gladiatore

Dopo 24 anni dall’uscita del primo capitolo, si torna all’antica Roma con Ridley Scott che alla veneranda età di 86 anni dirige ancora una volta un blockbuster epico e leggendario: Il Gladiatore 2. Stavolta, per popolare il Colosseo, ha chiamato attori come Denzel Washington, Pedro Pascal e Paul Mescal.Il sequel del celebre film con Russell Crowe del 2000 è ambientato circa 30 anni dopo il primo capitolo e vede come protagonista Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine del primo film. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe per mano del suo perfido zio, Lucio si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma: Caracalla e Geta. Con il cuore pieno di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo.