VICENZA – Per le segnalazioni ad AMCPS ora c’è l’app

Sono quasi 6mila le segnalazioni pervenute nei primi sei mesi del 2024 ad AMCPS, la società in house del Comune di Vicenza incaricata di una serie di servizi a favore del territorio del capoluogo (dalla manutenzione delle strade a quella del verde, dai servizi cimiteriali alla gestione degli alloggi Erp).

Si tratta di segnalazioni che fino ad ora sono arrivate agli Uffici Amcps da cittadini, istituzioni locali (Polizia locale, Comune di Vicenza, Scuole, altre società pubbliche), dagli stessi operatori Amcps e attraverso diversi canali: dal telefono alla mail, dal sito al gestionale “Comuni-chiamo”. Più di 2.700 di queste segnalazioni riguardano le strade (segnaletica, caditoie, buche, arredo urbano), 1.600 gli immobili comunali (interventi di elettricisti, falegnami, idraulici), quasi 400 il verde pubblico, 900 gli alloggi Erp. Queste ultime, in realtà, hanno un percorso particolare (e molte avvengono via telefono) in virtù del loro carattere e della necessità di verificare, caso per caso, la tipologia di richiesta prima di stabilirne il percorso di risposta.

Il sistema di gestione delle segnalazioni “comuni-chiamo” nel tempo si è dimostrato importante ed efficace perché consente, a chi lo usa inoltrando una segnalazione, di poter essere informato sullo stato di avanzamento della sua richiesta, fino alla sua chiusura. “E’ un sistema – spiega Angelo Guzzo, Amministratore Unico di Amcps – che stiamo usando da un po’ di tempo e che ora vogliamo proporre in modo deciso, perché offre importanti garanzie di riscontro nei confronti dei cittadini o di chi comunque individua un problema e vuole indicarcelo. Segnalare un qualche problema significa avere a cuore il proprio territorio ed essere consapevole che insieme possiamo migliorarlo”.

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Vicenza Cristiano Spiller sottolinea che «le numerose segnalazioni che giungono ad Amcps riguardano i vari aspetti della vita cittadina su cui l’azienda cerca di intervenire prontamente. Per facilitare gli interventi e per accelerare la risoluzione delle richieste consigliamo l’uso di “Comuni-chiamo”, sistema di gestione delle segnalazioni a cui si può eccedere dal sito di Amcps tramite una app da avere nel cellulare a portata di mano. L’app è di facile compilazione e aiuta i tecnici a comprendere in modo rapido il problema anche attraverso l’invio di foto e alla geolocalizzazione delle segnalazioni. La partecipazione dei cittadini al buon funzionamento dei servizi è certamente d’aiuto affinché Amcps possa essere più efficace»

Il sistema può essere utilizzato scaricando l’App nel proprio cellulare o accedendo tramite pc nel relativo portale (https://www.amcps.it/comunichiamo/portale-comuni-chiamo). In pochi passaggi si indica qual è il problema e dove è stato riscontrato. L’informazione verrà raccolta in un gestionale che, in modo automatico, darà un riscontro circa la ricezione della richiesta e successivamente il cittadino sarà aggiornato sugli stadi di avanzamento della sua segnalazione. Il sistema informerà il cittadino anche nel caso in cui vengano indicati problemi che richiedono un intervento di una realtà diversa da quella di Amcps, indirizzandolo a chi segnalare il problema.

“Ci piacerebbe che questo diventasse il canale principale per le segnalazioni – sottolinea Guzzo – e per questo abbiamo semplificato tutte le modalità riducendole a due: un cittadino può dunque segnalare un problema sul territorio o usando “comuni-chiamo” o tramite telefono chiamando il numero dedicato 0444/955500.

Per scaricare l’App è sufficiente collegarsi al sito www.amcps.it oppure si può direttamente segnalare tramite il portale https://www.amcps.it/comunichiamo/portale-comuni-chiamo.