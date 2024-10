Vicenza – Otello Dalla Rosa nel Cda della Fondazione Studi Universitari

«Nel ringraziare Barbara Agostina Nardon per l’importante lavoro svolto in questi anni all’interno della Fondazione Studio Universitari – dichiara il sindaco Giacomo Possamai – auguro un buon lavoro a Otello Dalla Rosa con la certezza che la sua preparazione e il suo curriculum professionale potrà essere un importante valore aggiunto per affrontare con i migliori risultati il piano di sviluppo e crescita che la Fondazione ha come obiettivo. A lui e a tutto il Cda rinnovo il pieno sostegno dell’amministrazione, con la speranza che la Fondazione continui a crescere e a fare della città di Vicenza un polo universitario sempre più importante e dinamico».



«Ringrazio il sindaco Giacomo Possamai – è il commento Otello Dalla Rosa – per la nomina e la fiducia. La Fondazione ha svolto e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale per la crescita dell’università e Vicenza e di conseguenza per tutto il tessuto economico ed industriale vicentino. Mai come in questi anni formazione e sviluppo vanno di pari passo».