Vicenza – Nuova luce in viale dell’Economia: era spenta da due anni

Dopo due anni di buio, Viale dell’Economia sarà finalmente dotato di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Con un investimento di 550mila euro, lungo i 1.600 metri della strada verrà sostituito l’attuale sistema obsoleto, caratterizzato da pali di varie tipologie posti ai lati della carreggiata e lungo la mezzeria, ormai fuori uso.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo su proposta dell’assessore alla mobilità, Cristiano Spiller. «Con questi lavori, che puntiamo a concludere entro il 2025, ripristineremo l’illuminazione in una delle principali arterie della zona industriale, migliorando la sicurezza stradale e il decoro urbano. Grazie alle tecnologie moderne, garantiremo anche la riduzione dell’inquinamento luminoso, l’efficientamento energetico e il contenimento dei costi di gestione e manutenzione», ha dichiarato Spiller, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a risolvere le criticità della rete di illuminazione pubblica con interventi regolari.

L’operazione prevede la riconversione del vecchio sistema a impianto in serie, collegandolo a un nuovo quadro elettrico. Tutti gli apparecchi non conformi saranno rimossi e sostituiti con luci LED ad alto rendimento, dotate di un sistema automatico per la riduzione del flusso luminoso. Al termine dei lavori, le aree interessate dagli scavi per i nuovi sottoservizi saranno completamente riq