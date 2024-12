Vicenza – L’opposizione attacca sui negozi chiusi e lo spopolamento del centro

Doppio comunicato dei consiglieri di opposizione (FdI) Simona Siotto e Francesco Rucco, sulle problematiche del commercio del centro storico.

Riceviamo e pubblichiamo

Siotto scrive:



“Affitti insostenibili e negozi che chiudono: così il centro storico si svuota. Qual è l’agenda del sindaco su questo tema?”

“L’ennesima chiusura di un’attività commerciale nel cuore di Vicenza è un segnale d’allarme che non possiamo ignorare. La denuncia del titolare dell’agenzia immobiliare, costretto a lasciare il centro storico a causa di affitti esagerati e di una visibilità sempre più compromessa, racconta una realtà amara: il rischio concreto che il nostro centro si svuoti, perdendo progressivamente la sua anima commerciale e sociale.

Le parole del cartello lasciato sulla porta del negozio – “Una città senza abitanti è una città senza attività” – esprimono un disagio profondo che riguarda non solo i commercianti, ma l’intera comunità vicentina. Se le attività chiudono, il centro storico si impoverisce, diventando un luogo deserto, senza più servizi né attrattività.

Oggi più che mai è necessario un intervento deciso per invertire questa tendenza. Serve una visione strategica che coinvolga l’amministrazione, i proprietari immobiliari e le categorie economiche per affrontare il nodo degli affitti insostenibili. Non possiamo permettere che il costo degli spazi commerciali diventi una barriera insormontabile per chi desidera investire e lavorare nel centro storico.

A tutto questo si aggiunge un altro problema: la mancanza di servizi adeguati, parcheggi e una pianificazione urbana capace di sostenere il commercio di prossimità. I cittadini e i turisti devono poter vivere il centro in modo agevole e dinamico. Invece, la desertificazione commerciale avanza, mentre si affittano appartamenti per locazioni brevi che, se da un lato portano un guadagno immediato, dall’altro sottraggono spazi e vitalità al tessuto urbano.

Ci piacerebbe sapere qual è l’agenda del sindaco su questo tema. Quali azioni concrete intende mettere in campo per contrastare questa situazione? Il silenzio e l’inattività non sono più accettabili: Vicenza merita risposte immediate e soluzioni efficaci.

Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza, promuovendo misure concrete per calmierare gli affitti e incentivare l’apertura di nuove attività. Serve un piano di rilancio che sostenga i negozianti, riporti servizi e renda il centro storico di Vicenza nuovamente un luogo attrattivo per i cittadini e gli imprenditori.

Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa situazione: il centro storico è il cuore pulsante della nostra città e dobbiamo lavorare per farlo vivere, non per lasciarlo morire.”

Ieri un comunicato dell’ex sindaco Rucco

Francesco Rucco: “Un manager per gli eventi? Lo chiediamo da mesi, il Comune continua a ignorare le richieste”

Vicenza, 16 dicembre 2024 – “Da mesi chiedo con forza l’istituzione di un manager dedicato alla gestione e valorizzazione delle botteghe storiche, come degli altri esercizi del Centro e dell’organizzazione degli eventi cittadini, eppure l’amministrazione comunale fa orecchie da mercante. Questo articolo evidenzia, ancora una volta, l’incapacità del Comune di affrontare con serietà il rilancio del centro storico e del tessuto commerciale di Vicenza,” dichiara Francesco Rucco, consigliere comunale ed ex sindaco della città.

L’intervento di Rucco arriva dopo le sollecitazioni pubbliche dell’associazione Botteghe Storiche, che ha denunciato la lentezza della programmazione degli eventi natalizi e la mancanza di un progetto continuativo per il centro cittadino. Ma il problema riguarda tutti i commercianti del Centro.

“Leggo con stupore – continua Rucco – che ora le associazioni chiedono ciò che noi suggeriamo da tempo: una figura manageriale specifica, un professionista in grado di coordinare eventi, promozione e valorizzazione delle attività storiche. Il cuore di Vicenza ha bisogno di un rilancio serio e strutturato, non di risposte superficiali e temporanee. È chiaro che questa amministrazione non ha un piano e naviga a vista.”

Rucco critica anche la mancanza di ascolto da parte del Comune: “La voce dei commercianti e dei cittadini rimane inascoltata. La desertificazione del centro storico non è un fenomeno che si può risolvere con interventi spot. Servono risorse, competenze e soprattutto una visione strategica a lungo termine, che questa giunta dimostra di non avere. Se ne frega, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: attività in sofferenza, negozi chiusi e strade vuote.”

Conclude Rucco: “L’amministrazione deve assumersi le sue responsabilità. Se vogliamo davvero che il nostro centro storico torni a essere il cuore pulsante della città, serve un cambio di passo immediato. Il tempo delle scuse è finito.”