Vicenza – Lavori a parco Querini: chiude l’entrata di via Rodolfi e l’area dietro la chiesa di Santa Maria in Araceli

A partire da metà settimana per i prossimi cinque mesi, a Parco Querini sarà chiuso l’ingresso di viale Rodolfi e non sarà accessibile ai visitatori l’area dietro la chiesa di Santa Maria in Araceli. Partono infatti i lavori di realizzazione della rampa di accesso alla torretta e del percorso di terra solida di accesso ai bagni, nell’ambito del progetto di “Ricomposizione paesaggistica” dell’area delle ex serre.

«Questi lavori permetteranno di rendere accessibile a tutti la zona del Parco Querini di recente riqualificata, migliorando ulteriormente la fruibilità del parco da parte di tutta la cittadinanza», le parole dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller. «Abbiamo scelto questo periodo invernale per i lavori perché ci sono meno ingressi al parco, così da minimizzare i disagi ai cittadini che usufruiscono di Parco Querini».

Per tutta la durata dei lavori sarà chiuso l’ingresso al parco da viale Rodolfi. Resterà accessibile, invece, l’ingresso da viale Rumor, anche se il vialetto situato sulla destra dell’ingresso resterà chiuso. Le altre zone del parco, non interessate dal cantiere, saranno invece accessibili al pubblico.