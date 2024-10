Vicenza – L’area del bike sharing dei ferrovieri diventa più grande

Per continuare a promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo della bici, il Comune ha allargato l’area del bike sharing fino alla zona dei Ferrovieri.

Chi vorrà, potrà dunque noleggiare uno dei mezzi, biciclette muscolari o a pedalata assistita, o monopattini elettrici, messi a disposizione dal Comune grazie al servizio in collaborazione con Ridemovi, raggiungendo così anche il quartiere situato a ridosso del parco Retrone. L’area del bike sharing, nei mesi scorsi, era già stata allargata alla zona di Campedello, e ora è stata ulteriormente ampliata al quartiere dei Ferrovieri.

«Allargare ai quartieri della città l’area del bike sharing è una scelta di mobilità sostenibile – le parole di Cristiano Spiller, assessore alla mobilità -. Mettere a disposizione di cittadini, pendolari e turisti, mezzi ecologici e poco ingombranti significa diminuire il traffico cittadino e l’uso dei mezzi più inquinanti. Si tratta del terzo ampliamento dell’area operativa attuato dall’inizio del mandato; il quartiere dei Ferrovieri si aggiunge agli ampliamenti già attivati nei mesi scorsi a Ospedaletto e Campedello».

Per usufruire del servizio, è necessario scaricare l’app del gestore e iscriversi, collegando la carta per i pagamenti. L’applicazione mostrerà in una mappa la localizzazione delle biciclette e dei monopattini disponibili e l’utente, scansionando il qr-code che si trova sul mezzo, potrà attivarlo (sblocco) e iniziare a usarlo.

A fine viaggio l’utente dovrà chiudere l’utilizzo sempre attraverso l’app, scattando la fotografia del mezzo parcheggiato. Le tariffe sono di 1 euro per lo sblocco e 0,25 euro per ogni minuto di utilizzo del mezzo. Sono disponibili abbonamenti e pacchetti minuti a consumo scontati che possono essere acquistati direttamente nell’app. Sono poi previste penalità per il parcheggio fuori hub, in aree “no parking” o fuori dall’area operativa.