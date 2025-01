Vicenza – Il Piano Case Popolari: si punta al recupero di 100 alloggi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Quasi sei milioni di euro programmati per gli investimenti in edilizia residenziale pubblica (Erp) nei primi 18 mesi di mandato, con l’obiettivo di diminuire ancora la percentuale di alloggi sfitti di proprietà comunale presenti in città. È questo il progetto complessivo relativo al “Piano Case Popolari” della città di Vicenza, presentato questa mattina a palazzo Trissino dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore al sociale e alle politiche abitative Matteo Tosetto.

«Uno dei grandi obiettivi dell’amministrazione comunale è quello di recuperare centinaia dei tantissimi alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica – le parole del sindaco Possamai -. L’emergenza casa è una delle problematiche più serie a livello nazionale: anche a Vicenza la situazione è molto critica, per cui fin dall’inizio l’abbiamo voluta trasformare in una delle priorità del nostro mandato. Per questo, tramite varie fonti di finanziamento, sia europeo che regionale, che di finanza propria, con oltre un milione e mezzo di euro che mette direttamente il Comune, abbiamo voluto fare un investimento straordinario, che permetterà il recupero di 100 alloggi in città. Abbiamo poi avviato un piano di alienazione di altri 59 appartamenti, che permetterà la sistemazione di ulteriori alloggi con le risorse che ricaveremo dalle vendite. La consideriamo come una “grande opera” di questo mandato, come se fosse la nuova biblioteca o un nuovo teatro: perché da un lato sono 6 milioni di euro di investimenti, quindi risorse ingentissime per una città come Vicenza, e dall’altro perché significa dare una risposta vera a centinaia di persone che aspettano una casa».

«All’inizio di questo mandato erano 1560 gli appartamenti di proprietà del Comune di Vicenza, oggi gestiti da Amcps, e 475 quelli sfitti – dichiara l’assessore Tosetto -. Oltre ai 100 che andremo a recuperare con i 6 milioni di investimento, abbiamo deciso di aggredire anche quelli abbandonati e non più recuperabili con un piano dj alienazione, per recuperare ulteriori risorse. L’obiettivo è quello di portare l’attuale 30 per cento di appartamenti sfitti, al venti per cento entro la fine del mandato. Dobbiamo correre, così da mettere delle nuove case a disposizione dei tanti cittadini che hanno fatto domanda nel bando Erp».

Attualmente gli alloggi Erp a Vicenza, di proprietà del Comune e gestiti da Amcps, sono quindi 1560: di questi, 1085 sono alloggiati. A maggio del 2023, dunque, gli alloggi sfitti erano 475, pari a circa il 30 per cento del totale. L’amministrazione comunale punta, attraverso una serie di procedure amministrative già avviate, a ridurre ulteriormente questa percentuale, portandola al 20 per cento, passando a 316 alloggi sfitti.

Già finanziata la riqualificazione di 92 alloggi, per un totale di investimento di 5.743.000 euro, a cui si aggiungeranno 150.000 euro per altri 8 alloggi in fase di finanziamento. Sono invece 59 gli alloggi inseriti nel piano di alienazione: i fondi ricavati dalla vendita saranno interamente reinvestiti per la manutenzione e la sistemazione di ulteriori alloggi.

Entrando nello specifico, gli alloggi da riqualificare sono quindi 100, finanziati dal Comune e da altri Enti: 39 sono finanziati da fondi comunali per 1.200.000 euro, a cui si aggiungono 8 alloggi finanziati con un prossimo stanziamento di fondi per 150.000 euro. Altri 20 alloggi sono invece finanziati con Fondi PSC – SISUS per 2.351.000 euro. 24 sono poi finanziati con Fondi della Regione del Veneto per 1.362.000 euro, e 9 finanziati con Fondi Pnrr Missione 5 (sociale anziani) per 830.000 euro.

Per quel che riguarda il piano delle alienazioni, i 59 alloggi hanno un valore di stima di 2.500.000 euro. Di questi, 34 alloggi andranno all’asta entro l’anno: discorso diverso per i restanti 25, situati in via Bonollo, di cui 8 locati. Per quest’ultimi, l’amministrazione comunale e Amcps stanno incontrando i cittadini per trovare degli immobili alternativi.

Sono 1082 le persone aventi diritto all’assegnazione del Bando Erp 2023, approvato il 31 luglio del 2024. Sono invece 49 le persone chiamate da agosto a dicembre in graduatoria (10 assegnazioni Ater, 24 assegnazioni Amcps e 15 esclusioni perché già assegnatari o non più interessati). Da gennaio 2024 a maggio 2024, cioè con la graduatoria precedente (bando 2021), sono stati assegnati 13 alloggi in gestione Amcps e 2 per mobilità straordinaria (e 2 mobilità anche nel periodo agosto dicembre). Attualmente, tra Comune e Ater, ci sono 5 procedimenti di assegnazione in corso.