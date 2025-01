Vicenza – FdI: “Il Nos funziona, nonostante tutto. Altro che finti sceriffi di latta”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato firmato da Nicolò Naclerio e Giorgio Conte, consiglieri di Fratelli d’Italia a Vicenza. Scrivono:

“Non servono i finti sceriffi con il distintivo di latta”. Era così che Giacomo Possamai, allora candidato a guidare l’amministrazione di Vicenza, si poneva nei confronti della struttura che oggi loda per il suo operato.

Una lode al Nos (Nucleo operativo speciale) della Polizia Locale che, come Fratelli d’Italia, ci sentiamo in obbligo di sottoscrivere per più motivi: il primo è nei risultati, che comunque vanno letti al netto di una piccola ma significativa mistificazione comunicativa dell’amministrazione. Infatti, il numero di dosi sequestrate non corrisponde al numero d’interventi effettuati. Ricordiamo che, nel solo 2022, furono eseguiti più di 23.000 interventi per spaccio e degrado con un sequestro di un numero di dosi superiore a quelli presentati ieri. Il secondo motivo è che “nonostante tutto”, il Nos è riuscito a raggiungere questi obiettivi. Non si può certo nascondere il fatto che in diciotto consigli comunali, durante quest’amministrazione, Fratelli d’Italia ha sempre rilevato le difficoltà che affronta la Polizia Locale, e soprattutto il Nos, nello svolgere il loro lavoro al massimo delle loro capacità operative. Un freno che è evidenziato proprio dai numeri pubblicizzati sui media. Per questi motivi, il lavoro del Nos, lo riteniamo degno di plauso. Consapevoli che ciò che abbiamo seminato nella scorsa amministrazione, nonostante tutto, stia dando i frutti sperati in modo costante. Nella speranza che, proprio in virtù dei risultati sempre migliorabili, l’amministrazione si convinca della necessità di dare più spazio, più mezzi, più flessibilità operativa a chi contrasta, di fatto, lo spaccio in città. Se i numeri sono confortanti, bisogna anche rilevare che questi sequestri dicono che il problema droga è in costante aumento. Il “mercato” di Vicenza è una delle piazze più appetibili per il microspaccio, vero cancro sociale. Vicenza è diventata un discount a basso costo che, oltre a mietere vittime nell’ambito giovanile vicentino, è anche calamita di tossicodipendenti di altre città.

In quest’ottica, vogliamo sperare che i “finti sceriffi con il distintivo di latta” non servano solo quando ci sia da presentare i risultati annuali, ma siano potenziati e supportati da una vasta campagna antidroga. Un “sistema” che prevenga questa piaga, che origina altri reati, rendendo Vicenza una città da vivere, non da sopravvivere.