Vicenza – Assestamento di Bilancio, l’assessore Sala: «Nuovi fondi per energy manager, sociale, emergenza abitativa e biblioteca»

Assestamento di bilancio: flessibilità nei mutui libera risorse per investimenti e servizi

Sala: «Nuovi fondi per energy manager, sociale, emergenza abitativa e biblioteca»

Innovare per ottimizzare. Con l’assestamento di bilancio da 5,4 milioni di euro, l’amministrazione comunale introduce l’uso di mutui flessibili, consentendo il pagamento degli interessi solo in corrispondenza dell’effettivo saldo ai fornitori. Questa strategia mira a contenere i costi senza sacrificare i servizi ai cittadini.

I principali investimenti

La vicesindaco e assessore alle risorse economiche Isabella Sala spiega: «Grazie ai mutui flessibili finanziamo due importanti progetti pluriennali: il contributo provinciale di 2,25 milioni per il nuovo ponte di Debba e il piano triennale delle asfaltature da 3 milioni, che si sommano ai 1,25 milioni già previsti per il 2024. Questa formula garantisce fin da subito la copertura finanziaria per interventi strategici, assicurando stabilità agli investimenti a lungo termine».

Oltre ai grandi lavori pubblici, l’assestamento destina risorse per nuove priorità: l’introduzione dell’energy manager, il rafforzamento del settore sociale, il sostegno all’emergenza abitativa e il miglioramento della biblioteca comunale.

Entrate e risparmi

Tra le entrate, il Canone unico patrimoniale registra un incremento di 195 mila euro, mentre i minori proventi dal servizio sosta (-517 mila euro) vengono compensati dall’avanzo di amministrazione. La razionalizzazione delle spese porta un risparmio di 200 mila euro sul personale e 60 mila euro su interessi passivi e ammortamento mutui.

Destinazioni chiave dei fondi disponibili

Sociale : 178 mila euro per il sostegno alle donne vittime di violenza, alle rette per minori in affido giudiziale e ai consumi delle strutture di accoglienza.

: 178 mila euro per il sostegno alle donne vittime di violenza, alle rette per minori in affido giudiziale e ai consumi delle strutture di accoglienza. Energy manager : 30 mila euro per l’attivazione di questa figura cruciale per il Piano energetico comunale.

: 30 mila euro per l’attivazione di questa figura cruciale per il Piano energetico comunale. Centro storico : 40 mila euro per iniziative di rivitalizzazione.

: 40 mila euro per iniziative di rivitalizzazione. Manutenzioni e servizi : 30 mila euro per gli impianti sportivi, con particolare attenzione al nuovo sistema antincendio del palazzetto dello sport, e 30 mila euro per gli arredi della biblioteca del Villaggio del Sole, trasferita al piano terra per maggiore accessibilità.

: 30 mila euro per gli impianti sportivi, con particolare attenzione al nuovo sistema antincendio del palazzetto dello sport, e 30 mila euro per gli arredi della biblioteca del Villaggio del Sole, trasferita al piano terra per maggiore accessibilità. Legalità: 24 mila euro da un fondo statale per progetti di educazione alla legalità e tutela degli amministratori locali vittime di intimidazioni.

Progetti strategici

L’assestamento include anche i 3,5 milioni di euro versati da Iricav Due (per conto di Rfi) come indennizzo per l’esproprio delle aree coinvolte nel progetto dell’alta velocità. Queste risorse finanzieranno le nuove sedi del magazzino comunale e dell’albergo cittadino.

Infine, 72 mila euro vengono destinati ai primi interventi di recupero di un immobile confiscato alla mafia in viale D’Alviano, simbolo dell’impegno per il riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata.