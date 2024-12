Vicenza – Approvato il progetto per rimettere in sicurezza Ponte Ospedaletto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di sostegno stradale al cavalcaferrovia di strada dell’Ospedaletto. L’intervento, dal valore di 250 mila euro, prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza della rampa che porta al ponte di strada di Ospedaletto provenendo da Bertesina, nella quale si è registrato un cedimento del terreno. A seguito dello smottamento, causato dal maltempo dello scorso febbraio, l’amministrazione ha disposto nella strada il senso unico alternato e il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate.

«La giunta ha approvato il progetto esecutivo per il consolidamento della rampa di accesso al ponte cavalca ferroviario di Ospedaletto – le parole dell’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Un intervento complesso, che ha richiesto mesi di indagini, da parte degli specialisti tecnici a cui il Comune si è affidato. Interverremo con un progetto che prevede l’inserimento di 120 pali metallici della lunghezza di 6 metri e una nuova cordonatura per consolidare l’intera rampa, perché in più punti si è verificata la possibilità di possibili futuri cedimenti. Quindi un intervento completo, che mette in sicurezza l’intera rampa. Confermiamo poi quello che abbiamo sempre detto: il ponte sopra la ferrovia è sicuro e non presenta criticità significative».

L’intervento consiste nel rinforzo della scarpata con una rete metallica, alla quale verranno fissati oltre 120 “chiodi” zincati, che penetreranno per sei metri all’interno della rampa, al di sotto della strada. Il terreno verrà quindi ricoperto con una geogriglia anti-erosiva per il contenimento dell’eventuale distacco di materiale di piccole dimensioni e per consentire il successivo rinverdimento della scarpata. Al termine delle operazioni di rinforzo si provvederà a ripristinare lo strato superficiale di terreno vegetale e a seminare il fronte della scarpata interessato dai lavori.

Una particolare attenzione è stata rivolta dai tecnici comunali anche al ripristino dei dispositivi di ritenuta sul ciglio stradale, prevedendo la costruzione di un cordolo in cemento armato sul ciglio stradale per circa 45 metri lineari, sul quale verrà installato un nuovo guardrail che sostituirà l’esistente.

L’intervento terminerà con il rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto. La durata prevista del cantiere è di 120 giorni.

La programmazione dei lavori è stata effettuata prevedendo di svolgere tutte le principali operazioni dai terreni alla base della scarpata. Alcune attività dovranno invece svolgersi sulla strada con modalità operative che saranno definite insieme all’impresa che si aggiudicherà i lavori al fine di limitare gli impatti sulla viabilità.