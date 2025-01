Vicenza – 5 milioni per ristrutturare il conservatorio Pedrollo

Grazie alla sinergia tra il Comune di Vicenza e il Conservatorio di musica Arrigo Pedrollo sarà rimesso a nuovo il complesso di San Domenico, di proprietà comunale, dove si svolgono le attività dell’istituzione musicale.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il progetto definitivo di restauro, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della sede di contra’ San Domenico, redatto dal Settore Lavori Pubblici del Comune in collaborazione con diversi specialisti esterni, ha ottenuto infatti un finanziamento ministeriale di 4.860.000 euro, a cui l’amministrazione aggiungerà 540.000 euro, per un investimento complessivo di 5.400.000 euro.

«Comune e Conservatorio nel luglio del 2023 hanno firmato un protocollo d’intesa per la partecipazione al bando del Ministero dell’Università e della Ricercaper interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali destinate alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Il contributo ministeriale è stato assegnato a fine del 2024 e il Comune, come previsto dal protocollo, cofinanzierà il 10 per cento dell’opera. Grazie a questo notevole investimento sarà quindi possibile affrontare le maggiori necessità del complesso di San Domenico, antico monastero che risale al XIII secolo. Nel dettaglio, l’intervento si focalizzerà su cinque ambiti: la riqualificazione energetica e funzionale, il restauro della sala capitolare, la messa in sicurezza antincendio, il nuovo impianto di rilevazione incendi e l’adeguamento dell’impianto elettrico. Opere davvero significative, dunque, per cui ringrazio il Settore dei lavori lavori pubblici e il Conservatorio per essere riusciti, assieme, a cogliere questa opportunità».

«Questo importante investimento rappresenta una svolta fondamentale per il Conservatorio Arrigo Pedrollo e per l’intera comunità culturale di Vicenza – dichiara il direttore del Conservatorio, Stefano Lorenzetti -. Grazie a questo intervento, il complesso del San Domenico non solo sarà messo in sicurezza e reso più efficiente dal punto di vista energetico, ma potrà offrire spazi rinnovati e adeguati alle esigenze di formazione e produzione artistica di altissimo livello. La riqualificazione della sala Capitolare, in particolare, restituirà alla città un luogo di enorme valore storico e artistico, ulteriormente arricchito dalle attività musicali e culturali che vi si svolgeranno. Desidero ringraziare il Comune di Vicenza e il Ministero dell’Università e della Ricerca per il loro impegno e il sostegno a questo progetto, che proietta il Conservatorio verso un futuro ancora più luminoso».

Il progetto di riqualificazione del San Domenico prevede l’efficientamento energetico dell’intero complesso attraverso diverse opere compatibili con la tutela culturale dell’immobile che garantiranno anche una maggiore efficienza, con l’abbattimento dei costi energetici, e sicurezza.

Verrà, inoltre, completamente restaurata la sala Capitolare, collegata alla chiesa adiacente e usata dal Conservatorio per lezioni e attività artistiche anche con la presenza di pubblico. Si interverrà su intonaci, affreschi interni, materiali lapidei, copertura, pavimento, impianti e serramenti.

Sono previsti anche l’adeguamento del complesso alla vigente normativa antincendio, l’installazione di un nuovo impianto di rilevazione incendi, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la sostituzione della pavimentazione del chiostro, un ambiente centrale che connette le varie sezioni all’interno del Conservatorio, e il completamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di tre servoscala.

Comune e Conservatorio dovranno adesso definire un protocollo integrativo con le rispettive competenze, attività e responsabilità per la realizzazione degli interventi finanziati. Si procederà poi con la progettazione esecutiva e quindi con l’affidamento dei lavori, previsto non prima del 2026.