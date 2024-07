VICENZA – 275 mila euro per una nuova area verde in via Turra

Con 275mila euro stanziati nell’assestamento di bilancio l’amministrazione punta ad assicurare al quartiere San Francesco un’area verde in sostituzione di quella dove verrà presto realizzato il nuovo asilo nido di via Turra.



A darne l’annuncio è l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller che spiega: «Con lo stanziamento delle risorse andiamo incontro alla richiesta dei cittadini di mantenere un’area a verde a servizio del quartiere. Non è possibile infatti revocare il progetto della precedente amministrazione, già finanziato con fondi Pnrr, per la realizzazione di un nuovo asilo nido nell’area pubblica di via Turra oggi a verde; un’opera che non prevede extra costi per il Comune e che risponde comunque all’esigenza di incrementare i posti dell’asilo nido di via Turra dove già oggi c’è una lunga lista d’attesa. Per mantenere una zona di verde pubblico a disposizione del quartiere abbiamo deciso quindi di investire 275mila euro per poter dare avvio all’acquisto dell’area adiacente a quella dove sorgerà il nuovo asilo. Si tratta di un lotto di circa 3500 metri quadrati, a verde, ma abbandonato da diversi anni, di proprietà di una società privata con cui avvieremo subito le necessarie interlocuzioni. Grazie allo stanziamento delle risorse possiamo partire anche con la fase di progettazione della nuova area pubblica».

«Nelle nostre intenzioni la zona verde – sottolinea l’assessore Spiller – sarà a disposizione del quartiere e anche di quella che già oggi è una cittadella dei servizi educativi, composta dal nuovo asilo nido, dalle due adiacenti strutture scolastiche – l’attuale asilo nido Turra e l’infanzia San Francesco e la scuola primaria Rodari ospitate nello stesso immobile – e la vicina tensostruttura a uso sportivo. Lo sforzo dell’amministrazione risponde quindi alla richiesta di mantenimento del verde presente nel quartiere e vuole rappresentare anche un’operazione di riqualificazione di un’area abbandonata da anni».