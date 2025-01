Vertenza La Perla – Giovine (FdI): “Svolta storica”

“La pubblicazione del bando per la vendita unitaria degli asset del Gruppo La Perla, che include il marchio e lo stabilimento produttivo, segna una svolta storica. Armonizzate per la prima volta, sotto la regia attenta del Mimit e del ministro Urso, quattro procedure concorsuali distinte per tipologia e nazionalità, tre italiane e una extra UE, al fine di risolvere una delle crisi più emblematiche della moda italiana. Un plauso alla terna commissariale – composta dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi – che in così poco tempo ha raggiunto un obiettivo che per lungo tempo era sembrato impossibile”. E’ quanto afferma in una nota l’On. Silvio Giovine, componente della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati.

“Il rilancio di un marchio iconico come La Perla – conclude Giovine – non rappresenterà solo un trionfo per il Made in Italy, ma anche una vittoria per i lavoratori, le cui competenze e prospettive future potranno finalmente essere garantite”.