Venezia – Gondola si rovescia per colpa di un motoscafo: giovane in acqua

Alle 11:30 di lunedì 7 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’Isola di San Giorgio a Venezia per una gondola da regata finita rovesciata a causa del moto ondoso provocato da un motoscafo di passaggio: illeso il giovane a bordo.

La gondola da regata era in fase di traino da parte di un barchino per essere portata in rimessaggio, quando a causa del moto ondoso la gondola si è rovesciata e la persona che era a bordo è finta in acqua. Il giovane è stato subito aiutato dal giovane del barchino, che l’ha tratto in salvo. I vigili del fuoco accorsi con un’autopompa lagunare, hanno recuperato la gondola riuscendo a girarla e svuotarla, mentre la persona finita in acqua è stata assistita dalla squadra intervenuta.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.