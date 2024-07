VENETO – Dipendenti premiati con ferie extra e 2100 euro: l’iniziativa di San Marco Group

SAN MARCO GROUP AVVIA CON FONDAZIONE VERONESI PROGETTI A TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI, PREMIATI CON 2.100 EURO E FERIE EXTRA

Firmata l’integrazione dell’accordo sindacale nazionale, da cui emerge un rafforzato impegno del Gruppo, ora società benefit, in ambito welfare e CSR

Un importante riconoscimento al lavoro di squadra, un incremento dei giorni di vacanza ai dipendenti di lunga data e uno sguardo al futuro ottimista e costruttivo basato sulla tutela del bene in assoluto più prezioso: la salute.

A poche settimane dalla trasformazione in Società Benefit San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia che si distingue per il modello di welfare innovativo, introduce ulteriori migliorie. L’occasione è data dall’accordo sindacale sottoscritto con la RSU e la RSA aziendali assistite dalla FEMCA-CISL delle Province di Venezia e Forlì, che coinvolge i lavoratori di tutte le sedi italiane: oltre a Marcon, dove si trova l’headquarter, anche Forlì, Montemarciano (AN) e Latisana (UD).

“Tra sindacato e San Marco Group è in corso un costruttivo confronto, finalizzato a realizzare accordi innovativi per aumentare il benessere dei lavoratori. Incrementare le ferie ai dipendenti con più anzianità è una misura coerente a questo approccio ed un’azione concreta per preservare la salute dei lavoratori – osservano Cristian Pancisi e Giuseppe Callegaro della FEMCA-CISL di Venezia e Forlì -. Relazioni industriali positive come queste permettono di costruire le condizioni per rapporti di lavoro stabili ed appaganti, fondati sulla collaborazione”.

Fra le novità che si svilupperanno nei prossimi mesi spicca inoltre una iniziativa con Fondazione Umberto Veronesi ETS, che finanzia da più di vent’anni la ricerca d’eccellenza e sviluppa progetti dedicati all’importanza della prevenzione, dell’educazione alla salute e divulgazione scientifica.

“Questa nuova partnership, di cui siamo particolarmente orgogliosi, si propone come l’evoluzione di un progetto che già da tempo promuove il benessere a tutto tondo dei dipendenti, con iniziative tese a tutelare il loro equilibrio psicofisico. Sosteniamo, per esempio, i neo genitori sia economicamente, sia con attività di counseling, che rivolgiamo anche a chi vuole smettere di fumare o alimentarsi in modo più equilibrato; incentiviamo inoltre l’attività fisica – commenta Mariluce Geremia, Vicepresidente e Responsabile HR San Marco Group -. La collaborazione con Fondazione Veronesi ETS ci permette oggi di rafforzare il nostro impegno in questa direzione, e soprattutto di offrire a tutti l’accesso a risorse e conoscenze scientifiche di eccellente livello per la prevenzione e la promozione di uno stile di vita sano”.

I nuovi progetti di formazione e sensibilizzazione consistono in corsi dedicati a sviluppare alcune delle tematiche strategiche per la sostenibilità sociale come la prevenzione e il benessere delle persone.

Sono due i percorsi sviluppati in collaborazione con Fondazione Veronesi: entrambi prevedono, innanzitutto, webinar volutamente programmati durante l’orario lavorativo e a frequenza obbligatoria. L’azienda ritiene infatti che approfondire tematiche legate alla prevenzione sia di assoluta priorità.

Il primo webinar, tenuto da Alessandro Vitale, membro della Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi, s’intitola Longevi: come favorire una vita lunga e sana con le nostre abitudini quotidiane. Il secondo è invece La pelle: un organo importante da preservare, e vede coinvolta la Responsabile della Supervisione Scientifica Chiara Segré, biologa e dottore di ricerca in oncologia molecolare. Questo progetto, dedicato alla salute della pelle con focus sulla prevenzione, si lega alla possibilità di effettuare in azienda una visita con un dermatologo a bordo di una clinica mobile che sarà presente nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre.

Anche quest’anno l’attenzione alle persone si concretizza in un premio di partecipazione di 2.100 euro a dipendente, che va ad aggiungersi alla tredicesima e alla quattordicesima. “Si tratta di una cifra quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno, che punta a valorizzare l’apporto di ciascun membro del team al rafforzamento della posizione di leadership dell’azienda sul mercato: in linea con il nuovo status di società benefit, che affianca agli obiettivi economici l’importanza del benessere comune”, evidenzia Pietro Geremia, Presidente e Ad di San Marco Group. Sono stati inoltre premiati, per la loro permanenza in azienda, ben 137 dipendenti di lunga data, che hanno potuto godere di giornate extra di ferie.

“Le iniziative di San Marco Group rappresentano un battistrada per le aziende del nostro territorio che da sempre hanno saputo e voluto dimostrare una costante attenzione al patrimonio più rilevante per ciascuna di esse, che è rappresentato dalle risorse umane”, commenta Giancarlo Piva, funzionario delle risorse umane di Confindustria Veneto Est, che supporta l’azienda nella contrattazione integrativa e nello sviluppo dei progetti innovativi dedicati al team.