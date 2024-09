Valeria Mantovan nominata nuovo assessore a Istruzione, Lavoro e Formazione

Valeria Mantovan, fino ad oggi giovane sindaco di Porto Viro (Rovigo), è il nuovo assessore regionale a Istruzione, Lavoro, Formazione e Pari Opportunità. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato questa mattina il decreto di nomina.“L’impegno era quello di nominare il nuovo assessore entro fine settembre ed è stato mantenuto – ha sottolineato il presidente Zaia -. La nomina ha premiato un amministratore giovane e donna, caratteristiche che sono state due presupposti per la scelta insieme al curriculum. L’assessore Mantovan, infatti, è stata assessore e sindaco, è laureata in Giurisprudenza ed ha esperienza professionale nel campo della pubblica amministrazione. Un curriculum vasto che annovera tra le prime esperienze anche quelle più semplici che dovrebbero avere tutti i giovani all’inizio della loro carriera. In questa nomina c’è, appunto, anche la volontà di dare spazio ai i giovani. Come amo ripetere, infatti, i giovani non devono essere considerati il futuro ma il presente della nostra comunità”. Il neoassessore subentra a Elena Donazzan, eletta parlamentare europea, assumendo ufficialmente l’attribuzione delle seguenti deleghe: Politiche dell’Istruzione, Diritto allo studio, Scuole paritarie ed edilizia scolastica, Programmazione della formazione professionale, Programmi comunitari Por-Fers, Politiche per il Lavoro, Pari opportunità, Università e Ricerca con riferimento ai rapporti con le Università venete, Istituti di ricerca nazionali e regionali.“L’assessore Mantovan è una persona determinata, ha voglia di fare e penso che farà un buon lavoro – ha concluso il Governatore -. In questo giorno di nomina, colgo l’occasione per ringraziare nuovamente Elena Donazzan per l’impegno e le sfide che ha portato avanti nei quattordici anni che ha retto l’assessorato. Un ringraziamento lo invio anche ai professionisti e agli operatori delle strutture che in questi mesi di interim ha garantito efficienza e continuità in ambiti strategici”.