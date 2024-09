Trasporto scolastico: agevolazione per gli studenti vicentini

Una serie di agevolazioni per il trasporto pubblico degli studenti, in occasione del nuovo anno scolastico. Sono queste le iniziative presentate questa mattina al liceo scientifico “Paolo Lioy” dal Comune di Vicenza, rappresentato dall’assessore alla mobilità Cristiano Spiller, con l’obiettivo di favorire i ragazzi e le ragazze residenti in città e di incentivare l’uso dei mezzi pubblici.

«Come amministrazione comunale crediamo fortemente nell’utilizzo del trasporto pubblico locale e siamo felici di incentivarlo con queste agevolazioni – le parole dell’assessore Spiller – Proprio per questo è importante presentare queste iniziative direttamente nelle scuole. Nelle prossime settimane passerò nelle altre scuole della città per promuovere il trasporto pubblico locale di Vicenza, che è un trasporto intelligente, utile sia alla collettività che all’individuo: non solo decongestiona il traffico e ha un valore ambientale, ma non va dimenticato che un ragazzo che si muove autonomamente, anche a piedi o in bici, acquisisce una competenza importante nella propria autonomia personale. Ricordo poi che un abbonamento al trasporto pubblico acquistato per la scuola, è utilizzabile in qualsiasi altro orario o giorno della settimana. L’abbonamento non deve essere visto solo come uno strumento per recarsi a scuola, ma come strumento di mobilità utilizzabile tutto l’anno».

La prima agevolazione è rivolta agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno della scuola superiore, nati nell’anno 2010 o successivi, e residenti nel Comune di Vicenza, che hanno diritto a 70 euro di sconto (passando così da un costo di 307 euro a 237 euro) sul prezzo di acquisto di un abbonamento annuale studenti al servizio urbano di Vicenza. Lo sconto sarà applicato direttamente al momento dell’acquisto dell’abbonamento a tutti gli aventi diritto. Per beneficiare dell’agevolazione, l’abbonamento deve essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria di Svt in autostazione.

Una seconda agevolazione riguarda invece l’iniziativa del bonus trasporti di 50 euro, già proposta lo scorso anno. Dal 1 al 31 ottobre, con avviso che sarà pubblicato sul sito del Comune di Vicenza, i residenti in città (lavoratori e studenti), in possesso di un abbonamento dell’autobus annuale Svt, con decorrenza dal 2024 e con un Isee non superiore a 26 mila euro, potranno presentare una domanda on line per ottenere un bonus di 50 euro.

Queste due agevolazioni sono finanziate entrambe dall’Amministrazione comunale e non sono cumulabili.

Prevista un’agevolazione, infine, nuova rispetto alle due precedenti, legata al servizio di bike sharing attivo sul territorio comunale, finanziata grazie a un fondo ministeriale. L’abbonato del trasporto pubblico locale (abbonamenti annuali o mensili, urbani, suburbani o extraurbani) può entrare nell’app del gestore del servizio e acquistare un abbonamento che dà la possibilità di utilizzare i mezzi in sharing a questi costi: sblocco del mezzo gratuito; 0,50 euro ogni 15 minuti per le biciclette muscolari; 1,50 euro ogni 15 minuti per e-bike e monopattini. Questi prezzi corrispondono a uno sconto del 60 per cento rispetto all’uso occasionale senza abbonamento. L’abbonamento mensile avrebbe un costo di 14,99 euro, ma l’abbonato al trasporto pubblico locale può averlo gratuitamente per tre mesi (dovrà rinnovarlo mensilmente fino a un massimo di tre mesi). Per poterlo utilizzare dovrà procedere all’acquisto inserendo come codice promo il numero di tessera del trasporto pubblico locale. Maggiori informazioni si potranno avere nei prossimi giorni, sui siti di Svt e Ridemovi (attuale gestore del servizio).