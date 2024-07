Todde (presidente di una regione autonoma) critica Zaia perché vuole l’Autonomia

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha nuovamente espresso critiche nei confronti del governatore del Veneto, Luca Zaia, durante un punto stampa convocato dopo la giunta di oggi. Todde ha sottolineato con forza la sua posizione in merito all’autonomia regionale, evidenziando le contraddizioni presenti nella gestione delle risorse statali.

“È incredibile che ci siano presidenti come Zaia, di una Regione che è diventata così ricca grazie ai soldi di tutti, anche dei cittadini sardi, che ora si ergano a difensori dell’autonomia”, ha dichiarato Todde. La presidente ha voluto ribadire ai suoi concittadini l’iniquità di una situazione in cui le Regioni, arricchite grazie ai contributi nazionali, sottraggono risorse a quelle che ne hanno più bisogno.

Todde ha sottolineato che la Sardegna è una Regione a statuto autonomo non solo per decisione dei padri costituenti, ma anche per le condizioni storiche e geografiche particolari che la caratterizzano. “Eravamo particolarmente poveri, siamo un’Isola e abbiamo necessità legate alla nostra collocazione geografica”, ha spiegato la presidente.

Ha poi aggiunto che il bilancio dello Stato è un “vaso unico” e che non comprendere l’importanza di una distribuzione equa delle risorse significa ignorare le esigenze delle Regioni più bisognose. “Se si prendono risorse in più, si sottraggono a chi ne ha più bisogno, e noi ne abbiamo bisogno proprio perché siamo speciali”, ha concluso Todde.

Questo intervento sottolinea ancora una volta la complessa dinamica tra le Regioni italiane e la gestione delle risorse statali, mettendo in luce le difficoltà che le Regioni a statuto autonomo, come la Sardegna, devono affrontare per far valere i loro diritti e le loro necessità.