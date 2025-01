“Terre del Guà”: un progetto che attiva sul territorio 230mila euro di investimenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Oltre 230 mila euro per l’animazione del territorio nei comuni di Lonigo, Sarego e Alonte, nonché per interventi di sviluppo dell’offerta commerciale da parte di alcune aziende locali. È l’investimento previsto nei prossimi mesi, grazie al finanziamento a fondo perduto proveniente dal Bando Distretti del Commercio della Regione Veneto, sommato alle risorse messe sul piatto da sei imprese operanti sul territorio. Il tutto grazie ad un progetto, coordinato dal Mandamento Confcommercio di Lonigo e presentato in Regione da Esac Spa, la società di servizi dell’Associazione provinciale.

I fondi saranno utilizzati per una serie di interventi molto articolati, che coinvolgeranno il Distretto del Commercio “Terre del Guà”, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’area e sostenere concretamente gli investimenti delle imprese.

“Essere rientrati nella graduatoria regionale è un grande risultato, ottenuto grazie alle richieste che fin da subito Confcommercio Vicenza aveva avanzato in Regione – afferma Paolo Meneghini, presidente del Mandamento Confcommercio di Lonigo -. Sono risorse che ci permetteranno di mettere in campo iniziative certamente interessanti, di cui beneficeranno cittadini e visitatori, oltre che in generale il tessuto economico del territorio grazie all’aumentata attrattività che porterà il progetto. Una parte significativa dei fondi va poi a rafforzare gli investimenti delle singole imprese, in un’ottica di innovazione e sostenibilità, aspetti essenziali per rimanere competitivi sul mercato”.

Andando nello specifico, tra le varie iniziative del progetto si prevede un ampliamento della presenza online del Distretto del Commercio finalizzata alla promozione delle attività commerciali e delle attrazioni turistiche, puntando tra l’altro su una campagna fotografica emozionale. Verrà migliorata la visibilità e l’accessibilità dei luoghi di interesse storico e culturale, nonché delle attività commerciali, attraverso una segnaletica innovativa, dotata di QR code che rimandano ai siti di informazioni turistiche dove trovare informazioni dettagliate. Verrà poi creato un percorso turistico integrato, che collegherà i luoghi storici e culturali dei tre comuni, promuovendo al contempo le attività commerciali locali. Sono inoltre previsti interventi di marketing e comunicazione per promuovere il marchio del distretto. Un sostanziosa fetta del contributo andrà ad arricchire e potenziare eventi come I Venerdì di Luglio e il Natale a Lonigo, la rievocazione storica di Meledo e le notti bianche ad Alonte. Altro intervento verrà realizzato sulle vetrine vuote dei negozi sfitti, che diventeranno il “palcoscenico” di monumenti e luoghi significativi del territorio, attraverso l’applicazione di pannelli fotografici.

Un secondo ambito di azione del progetto, come si diceva, è quello del sostegno diretto a sei imprese del territorio: in questo caso, a differenza di quanto avviene per le iniziative promozionali che sono totalmente coperte dalle risorse regionali, il bando interviene con un co-finanziamento al 50%. Le risorse saranno utilizzate per migliorare i layout dei negozi, favorire il risparmio energetico e l’efficienza termica, rinnovare le attrezzature, sostituendole con tecnologie green e altro ancora.

Obiettivo finale, mettere in rete gli investimenti per il territorio con quelli delle imprese, creando una rete di interventi in grado di garantire al Distretto “Terre del Guà” più attrattività e migliori servizi.