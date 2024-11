Stabilimento Molex Zetronic, firmato in Regione l’accordo sindacale con il subentrante

Come previsto, si è tenuto ieri in sede regionale un incontro del tavolo istituzionale relativo alla cessione dell’azienda Molex Zetronic di Padova.L’incontro, coordinato da Giuliano Bascetta dell’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro, ha visto la partecipazione della Direzione lavoro regionale, delle Parti sindacali FIOM CGIL e UILM UIL con i rappresentanti dei lavoratori, di Molex Zetronic assistita dallo studio legale Baker McKenzie, da Confindustria Veneto Est e da Ernst&Young e delle imprese IVision Tech S.p.A e Innovatek S.r.l. assistite da BDO.“E’ stato sottoscritto in sede regionale, – afferma l’assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan – un accordo tra le parti sindacali e le imprese Innovatek e IVison Tech, che subentreranno al gruppo americano Molex nella proprietà aziendale di Molex Zetronic di Padova entro la fine dell’anno. In questo complesso processo di subentro industriale, che ci ha visto impegnati nell’obiettivo comune della continuità e della valorizzazione di questo stabilimento, apprezzo particolarmente l’attenzione ai lavoratori e alle parti sociali dimostrate anche in questa occasione. Partire dai lavoratori con il loro coinvolgimento nella definizione del percorso di rilancio ancor prima della sottoscrizione del contratto definitivo di cessione è un segnale concreto e importante”.