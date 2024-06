Sanremo Newtalent sbarca a Verona

L’edizione 2024 di Sanremo Newtalent,, si preannuncia nuovamente un grandioso successo.

A Verona si svolgeranno in esclusiva i Casting Ufficiali per la Puglia il 13 Giugno, presso il Museo Maria Callas e coloro che verranno selezionati dal Patron in persona, potranno esibirsi alle Fasi Nazionali sul palco del celebre Altromondo Studios di Rimini dal 22 al 25 settembre per poi “volare” a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana a Febbraio nel Salotto delle Celebrità.

I giurati d’eccezione : Maestro Vince Tempera (il più celebre direttore d’orchestra del Festival); Dott. Paolo Paltrinieri (già dirigente Mediaset Musica e attuale presidente della casa discografica Fonoplay); Joy Salinas (voce storica dei più noti successi dance anni ’90); Cizco (inviato della trasmissione Le Iene nonchè fondatore della band Meganoidi); John Vignola (conduttore radiofonico RAI e critico musicale);Andrea Agresti (inviato de Le Iene nonché cantante e showman).

In passato : Moreno (vincitore di Amici di Maria de Filippi); Carmen Masola (vincitrice di Italia Got’s Talent); Roberto Ferrari (conduttore di Radio Deejay); Maria Teresa Ruta (showgirl); Walter Sacripanti (produttore artistico): Alessandra Lucchetti (docente del CET di Mogol), Alba Cosentino (critico musicale); Anna Bischi Graziani (patron del Premio Pigro Ivan Graziani).

Sanremo Newtalent è il concorso nazionale televisivo canoro in onda su Bom Channel 68, Sky e Amazon, in assoluto più seguito dai talenti emergenti, con due edizioni: invernale a Sanremo ed estiva a Rimini. Partecipano artisti selezionati provenienti da tutta Italia attraverso concorsi minori collegati, audizioni territoriali, audizioni nazionali e talent scout accreditati.

Una vera grande vetrina di visibilità per chi vuole mettersi in mostra o per chi semplicemente vuole vivere l’esperienza come qualcosa di straordinario ed eomozionante.

Ogni anni arrivano alle Audizioni Nazionali mediamente 100 artisti, con finale nazionale di categoria successiva e finalissima l’ultimo giorno. Presenziano nell’organizzazione importanti volti della tv, dello spettacolo e della musica.

Grazie all’impegno del patron Devis Paganelli, Ambasciatore per la pace e per i diritti civili, diplomatico DMPP accreditato alle Nazioni Unite, Sanremo Newtalent sostiene progetti umanitari nei paesi in conflitto e a favore dei popoli in difficoltà.



Per candidarsi gratuitamente : http://www.sanremonewtalent.com