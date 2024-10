Rivalità tra fratelli: come evitare che diventino come Caino e Abele

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella categoria dei fratelli famosi spiccano i fratelli Lebrun. Alexis e Félix hanno conquistato il pubblico durante i Giochi Olimpici, ma ciò che affascina di più è il loro rapporto. Nella vita privata sono molto uniti, ma durante le competizioni non esistono più legami familiari: è una vera e propria guerra. Tuttavia, al termine delle gare, torna a regnare l’amore e l’armonia, mettendo in discussione i metodi educativi di molti genitori, anche quelli senza figli campioni. È sana questa competizione tra fratelli e sorelle?

Secondo Freud, “il primo desiderio omicida che il bambino sperimenta è diretto contro il suo fratello o sorella”. Françoise Dolto afferma che la rivalità tra fratelli è inevitabile, ma può diventare un motore di crescita se ben gestita. Questo significa che i genitori devono supportare questa rivalità in modo sano, evitando di spingere alla competizione. È fondamentale non paragonare i figli e non utilizzare frasi come “tuo fratello cucina bene” o “tua sorella tiene in ordine la sua stanza”, poiché ciò può generare gelosia. Inoltre, è importante non intervenire sistematicamente in caso di conflitti tra fratelli e sorelle, per non prendere posizione e alimentare la competizione.

Per favorire una sana competizione, è utile dedicare del tempo a ciascun figlio, dimostrando che ognuno è “unico”. Incoraggiare passioni o attività personali, come iscrivere uno a calcio e l’altro a disegno, aiuta a evitare confronti. Infine, promuovere il lavoro di squadra è fondamentale: se coinvolgi i tuoi figli in attività come la cucina, fai in modo che ciascuno abbia un compito specifico. Così, ognuno avrà il proprio spazio e ruolo riservato.

Ecco un piccolo vademecum:

Ascolto attivo: Incoraggia i fratelli a esprimere i loro sentimenti e preoccupazioni senza interruzioni. Ascoltare è fondamentale per comprendere il punto di vista dell’altro.

Mediazione: Un genitore o un terzo neutrale può aiutare a facilitare la discussione e trovare un terreno comune.

Stabilire regole: Definire delle regole chiare su come gestire i conflitti e quali comportamenti sono inaccettabili può prevenire situazioni future.

Risolvere insieme: Invita i fratelli a collaborare per trovare soluzioni ai loro problemi, incoraggiandoli a pensare a compromessi.

Incoraggiare l’empatia: Aiutali a mettersi nei panni dell’altro, per capire come le loro azioni possono influenzare i sentimenti dell’altro.

Dare spazio: A volte, una breve pausa può aiutare a calmare le emozioni prima di riprendere la conversazione.

Riconoscere i sentimenti: Validare le emozioni di entrambi i fratelli, riconoscendo che i loro sentimenti sono legittimi.

Promuovere il lavoro di squadra: Coinvolgerli in attività comuni può rafforzare il legame e ridurre i conflitti.

