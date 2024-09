Si è riunito a Palazzo Trissino il Gruppo assessori all’ambiente, composto dagli assessori e dai consiglieri delegati all’ambiente del Comune di Vicenza e delle amministrazioni comunali dei Comuni limitrofi alla città.L’incontro, voluto e organizzato dall’Assessore all’ambiente, alle politiche energetiche e al patrimonio Sara Baldinato, è stato il primo per il nuovo anno di programmazione delle strategie contro l’inquinamento dell’aria. Un gruppo rinnovato a seguito delle elezioni amministrative che hanno coinvolto diversi Comuni contermini, oltre che per il rientro del Comune di Altavilla Vicentina dopo il commissariamento, e per l’introduzione del Comune di Sovizzo, non limitrofo a Vicenza, ma inserito nel gruppo per l’estrema vicinanza con Creazzo e Altavilla.«Lo scopo che ho voluto dare al Gruppo Assessori all’ambiente – spiega l’assessore Baldinato – è quello di riunire in una rete permanente i Comuni che intendono avviare un insieme coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento, fare massa critica a livello politico e decisionale per cercare insieme di raggiungere un numero più alto di cittadini dell’Area urbana che non può e non deve trascurare l’interazione e la comunione di intenti per quelle che sono le strategie di riduzione dell’inquinamento. Riteniamo infatti compattamente che non ci sia colore politico nella definizione delle strategie contro l’inquinamento nelle sue varie forme e che fare squadra sia fondamentale».Proprio come lo scorso anno, all’inizio del mandato dell’attuale amministrazione comunale, il gruppo era stato composto a fine estate, con gli incontri proseguiti lungo tutto il corso dell’anno, alternando le sedi tra i vari partecipanti al tavolo. Pur se diversi Comuni hanno rinnovato le rispettive Amministrazioni, lo spirito di collaborazione del Gruppo non cambia e si rinnova. Vari gli argomenti trattati dal gruppo degli assessori questa mattina.

Tra questi: l’adesione al Move-in, e la programmazione delle giornate di formazione ecologica, così come previsto con cadenza mensile dalla Regione del Veneto a partire da ottobre e fino ad aprile, oltre alle tematiche delle giornate stesse. Un confronto tra differenti realtà e gestori dell’Igiene ambientale in un momento di transizione potrà essere oggetto di dialogo.

«L’obiettivo – continua l’assessore Baldinato – è di discutere varie azioni che, in modo comunitario, possano avere più risalto e risonanza, oltre che conoscenza e diffusione, sulla cittadinanza tutta, credendo che la consapevolezza di cosa sia l’impronta ecologica di ognuno di noi sia fondamentale».

Come avvenuto lo scorso anno, è intenzione del Gruppo assessori all’ambiente organizzare attività di formazione, di divulgazione e di intrattenimento che possano collegare più Comuni tra loro.

I partecipanti del gruppo che hanno preso parte all’incontro di questa mattina, sono:

Paolo Meda, Comune di Caldogno, assessore all’ecologia

Giorgia Barbieri, Comune di Bolzano Vicentino, consigliere delegato all’ambiente

Massimiliano Dandrea, Comune di Creazzo, assessore all’ambiente

Antonio Mantovani, Comune di Monteviale, consigliere delegato all’ambiente

Giacomo Stivan, Comune di Dueville, assessore all’ambiente ed ecologia

Andrea Lanaro, Comune di Costabissara, assessore alle politiche ambientali

Marco Rabito, Comune di Monticello Conte Otto, vicesindaco e assessore all’ambiente ed ecologia

Veronica Scapin, Comune di Sovizzo, assessore all’ambiente

Paola Nicolin e Elisabetta Tescari, Comune di Torri di Quartesolo (la prima assessore all’ambiente, la seconda consigliere delegato all’ambiente)

Sabrina Pertegato, Comune di Quinto Vicentino, consigliere delegato all’ecologia

Andrea Dellai, Comune di Longare, assessore all’ambiente

Sara Boscarello, Comune di Altavilla Vicentina, consiglieraPresente infine per il Comune di Arcugnano Cristina Selmo, dell’ufficio ambiente.