Resistenza agli antibiotici: un futuro senza difese contro le infezioni batteriche? Ecco perché la colpa è anche… nostra

Gli antibiotici sono essenziali per trattare le infezioni batteriche, ma la loro efficacia potrebbe essere compromessa nel prossimo futuro. Uno studio pubblicato su The Lancet prevede che, entro il 2050, la resistenza agli antibiotici potrebbe causare fino a 39 milioni di morti. Si tratta di una seria minaccia per la medicina moderna.

Cosa causa la resistenza agli antibiotici?

Gli antibiotici agiscono neutralizzando i batteri responsabili delle infezioni. Tuttavia, in alcuni casi, i batteri sviluppano resistenze a causa di mutazioni o della trasmissione di geni resistenti da altri batteri. Questo rende gli antibiotici meno efficaci, e i batteri resistenti possono diffondersi tra persone, animali e nell’ambiente.

L’importanza di usare gli antibiotici correttamente è racchiusa nel noto motto “gli antibiotici non sono automatici”. Molte infezioni stagionali, come quelle virali, non richiedono antibiotici, poiché questi agiscono solo sui batteri. Un uso eccessivo o scorretto di questi farmaci riduce la loro efficacia.

Un problema crescente

La professoressa Iruka Okeke, coautrice dello studio, sottolinea che “la resistenza antimicrobica è in aumento, accelerata dall’uso improprio di antibiotici durante la pandemia di Covid-19, minacciando la medicina moderna e causando morti che potevano essere evitate”.

Secondo The Lancet, ogni anno circa sette milioni di persone muoiono a causa di infezioni batteriche, e 1,27 milioni di questi decessi sono dovuti a batteri resistenti. L’uso scorretto degli antibiotici facilita lo sviluppo di questa resistenza.

Come contrastare la resistenza?

Per evitare la diffusione dei batteri resistenti, è fondamentale seguire scrupolosamente le prescrizioni mediche: rispettare dosaggi e durata del trattamento, anche se i sintomi migliorano prima. Non bisogna mai assumere antibiotici non prescritti o condividerli con altre persone.

Le misure igieniche e la vaccinazione sono altrettanto importanti per prevenire l’insorgere di infezioni batteriche. Come sottolinea Yewande Alimi, coautrice dello studio, “la prevenzione delle infezioni deve essere una priorità nella lotta contro la resistenza antimicrobica”.