Relazioni tossiche: quali sono i cinque profili di uomini da evitare assolutamente

Relazioni tossiche: gli uomini da evitare per preservare la propria salute mentale

Nel complesso mondo degli appuntamenti moderni, termini come love bombing, ghosting e gaslighting sono ormai entrati nel vocabolario comune, evidenziando quanto le dinamiche tossiche possano minare la salute mentale di chi cerca il vero amore. Tuttavia, riconoscere una personalità tossica non è sempre facile. Un ampio studio pubblicato nel 2019 su Nature Human Behavior ha identificato alcuni profili maschili problematici dai quali è meglio allontanarsi per evitare relazioni dannose.

1. Uomini narcisisti

Campioni delle personalità tossiche, i narcisisti manipolatori si presentano in pubblico come individui affascinanti, ma in privato distruggono l’autostima del partner. Secondo la psicoanalista Claire-Lucie Cziffra, queste persone cercano di “distruggere negli altri ciò che non possono ottenere da sole: felicità, desiderio, piacere”. Instillano sensi di colpa, svalutano il partner e attribuiscono sempre la colpa agli altri. Riprendersi da una relazione con un narcisista può richiedere molto tempo: ai primi segnali è meglio chiudere il rapporto.

2 e 3. Perfezionisti e uomini autoritari

I perfezionisti vivono inseguendo un ideale irraggiungibile e trasferiscono le loro aspettative sul partner, criticandolo costantemente. Gli uomini autoritari, invece, sono possessivi e iperprotettivi, cercando di isolare il partner da famiglia e amici per aumentare il controllo. Secondo il coach relazionale Randy Skilton, questi uomini possono arrivare a monitorare le relazioni personali: troncare la relazione è fondamentale per preservare la propria indipendenza.

4. Fobici dell’impegno

Questi uomini promettono molto ma non mantengono mai. Evitano di pianificare il futuro, trovando sempre scuse per non passare a una fase più seria della relazione. Questo comportamento genera frustrazione, insicurezza e perdita di autostima nel partner. Costruire una relazione sana con loro è impossibile, ed è meglio chiudere il rapporto prima che abbia un impatto sulla salute mentale.

5. Uomini impulsivi

Le persone impulsive sono guidate dalla rabbia, esplodendo per ogni minimo problema. Spesso è il partner a subire il peso delle loro reazioni emotive incontrollate. Secondo gli esperti, restare in una relazione con questo tipo di personalità è altamente sconsigliato.

Consigli per riconoscere una relazione sana

Randy Skilton sottolinea l’importanza di non farsi trascinare troppo velocemente all’inizio di una relazione. “Anche se tutto sembra perfetto, prenditi il tempo per verificare che questa persona sia autentica”, afferma. Inoltre, consiglia di non aprire il proprio cuore (o il portafoglio) finché il partner non avrà dimostrato la sua sincerità.

In un panorama sentimentale sempre più complesso, proteggere la propria salute mentale è fondamentale: meglio riconoscere e allontanarsi subito da comportamenti tossici.