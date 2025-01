Regione Veneto – Zanoni lascia il PD per Europa Verde. Il PD: “Scelta personalistica, incoerente e scorretta”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Gruppo PD in Consiglio Regionale del Veneto dopo che il consigliere PD Andrea Zanoni ha deciso di abbandonare il PD e passare a Europa Verde.

“Per camuffare una scelta che è, di tutta evidenza, di natura personalistica, con un cambio di casacca che avviene a pochi mesi dalla scadenza elettorale – scrivono – il consigliere Zanoni lascia il Gruppo Pd mancando di rispetto a tutta la nostra comunità politica, oltre che ai colleghi d’Aula”.

A dirlo, attraverso la Capogruppo Dem Vanessa Camani, sono i consiglieri regionali del Pd, commentando “le dichiarazioni di Andrea Zanoni nel corso della conferenza stampa di annuncio dell’adesione a Europa Verde”.

“Siamo sconcertati dalla incoerenza con la quale Zanoni nega le battaglie condotte anche in Consiglio regionale, a partire dalla nostra ripetuta denuncia sui danni provocati dalla Pedemontana Veneta – affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico – Ma altrettanto si può tranquillamente dire a proposito delle vergogne epocali dell’inquinamento da Pfas e del consumo di suolo, oltre che su tutto un fronte di vicende e opere riguardo le quali abbiamo posto sempre l’attenzione, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente. Strano che queste questioni politiche non siano venute in mente a Zanoni quando, pochi mesi fa, ha molto insistito per essere candidato con il Partito Democratico in Europa”.

“Ma la poca correttezza di Zanoni non si limita a questo – proseguono gli esponenti Dem – Infatti, dopo settimane di smentite, espresse anche a mezzo stampa, al pari del collega Masolo, ci ha comunicato via messaggio la sua scelta di lasciare il Gruppo Pd solo poche ore prima della conferenza stampa. Un comportamento che ci amareggia. Invece di scegliere una condotta leale e trasparente, ci ha messo di fronte al fatto compiuto, senza spiegazioni o chiarimenti. Modalità che sono un attacco ingiustificabile rispetto ad una comunità che per lunghi anni ha dato spazio e voce alle sue posizioni, ma anche verso gli stessi cittadini che lo hanno eletto come rappresentante del Pd in Consiglio regionale. Ricordiamo poi che questo Gruppo consiliare ha sostenuto e lavorato per la sua elezione all’unica presidenza di commissione consiliare riservata alle minoranze. In tutta risposta, oggi Andrea Zanoni sceglie di abbandonare: un colpo di spugna che, al di là delle accuse facilmente smentibili, si spiega solo guardando alla prossima scadenza elettorale a livello regionale”.

“Auguriamo a Zanoni e al gruppo di Europa Verde buon cammino, consapevoli che il Pd non sia un autobus ma una grande comunità nella quale l’unità, la coerenza e la credibilità rappresentano un valore indiscutibile”, concludono i consiglieri regionali del Pd.