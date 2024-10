Raggruppamento di Arzignano: riconoscimenti alle imprese associate da oltre 35 anni e all’imprenditoria giovanile

Sono state 13 le imprese artigiane protagoniste della festa per la consegna dell’attestato di benemerenza del Raggruppamento di Arzignano di Confartigianato a fronte di una iscrizione all’Associazione di oltre 35 anni. Alla premiazione, ospitata presso il ristorante “ Locanda da Porto” ad Arzignano, non ha voluto mancare il presidente provinciale di Confartigianato, Gianluca Cavion, così come Sindaci ed assessori dei comuni del Raggruppamento che assieme a Confartigianato hanno reso merito agli imprenditori. Il Raggruppamento di Arzignano comprende i comuni di: Altissimo, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, Chiampo, Arzignano per un totale di 1.133 aziende artigiane con i numeri più importanti nei settori delle costruzioni con 382 imprese e della manifattura con 393.

“Quella dell’artigianato è una parte importante della realtà produttiva e sociale della Valle del Chiampo e queste imprese ne sono eloquenti esempi. Saper resistere ai continui e sempre più frequenti cambiamenti è una qualità e una caratteristica delle nostre imprese, che hanno imparato a vivere e svilupparsi in un campo di incertezze ed imprevisti. Merito di questi artigiani è stato, ed è, quello di aver saputo mantenere la cifra distintiva delle loro produzioni: ovvero la qualità dei prodotti e dei servizi che si sviluppa nel connubio tra esperienza ed innovazione, e la volontà di crescere e radicarsi nel territorio di nascita. Accanto alle imprese più longeve abbiamo voluto evidenziare l’intraprendenza di due giovani che recentemente hanno avviato una nuova attività, testimoni di entusiasmo e positività”, ha commentato il presidente del Raggruppamento di Arzignano, Lorenzo Antoniazzi, che con i componenti della Consulta di Arzignano, Adriano Boller, Graziano Boschetto, Joseph Ferrari e Michele Pellizzari hanno voluto organizzare questo momento di festa e di ringraziamento al locale mondo di imprenditoriale. Antoniazzi ha ringraziato anche i dipendenti di Confartigianato per il loro lavoro a fianco alle imprese, ringraziamento a cui si è unito il presidente provinciale Gianluca Cavion. “Vedere insieme giovani generazioni ai fondatori delle imprese, tutta la famiglia di Confartigianato, dirigenti, imprese, l’associazione degli artigiani pensionati ed i dipendenti, è la più concreta testimonianza di una forza che porta ad essere Vicenza la prima associazione di Confartigianato”. Rivolgendosi poi ai sindaci e agli assessori Cavion ha ricordando “l’importanza del mondo imprenditoriale sotto l’aspetto socio economico a cui si unisce l’impegno verso la comunità perché tra gli artigiani non manca mai chi è coinvolto in attività di volontariato o associazionismo locale.”

ELENCO PREMIATI

Arzignano: Cavaliere sas di Cavaliere Dante ( Gioielli in argento), Dal Maso Ovidio c. snc (autotrasporto merci), Pietro Dal Maso ( Installatore impianti termoidraulici), Electro system snc di Ramina Renato & c. (installazione impianti elettrici), Francesco Ferrari (lavorazione del marmo), Mecguanto di Cazzola & Bruttomesso snc (produzione di guanti). Chiampo: Nardidue srl (stampa pelli), Pulitura Carla di Fongaro Nilo (pulitintolavanderia), Termoidraulica Stecco Francesco sas (installazione impianti termoidraulici). Altissimo: Antonio Cracco (Autoriparatore)

Pensionata Artigiana: Marina Fracasso ( ex acconciatrice mdi Arzignano)

Imprenditoria giovanile: Caterina Fracasso (tatuatrice ad Arzignano), Ross di Rossettini Davide ( installatore impianti elettrici ad Arzignano).