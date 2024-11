Provincia di Vicenza – Assegnate le deleghe: ecco tutti gli ‘assessori’ (nessuno del Basso Vicentino)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha incontrato ieri i consiglieri provinciali eletti lo scorso 29 settembre con le liste “il Centrodestra Uniti per Vicenza” e “Casa Civica” per comunicare loro le deleghe assegnate.

Come anticipato nei giorni scorsi, i vicepresidenti sono due: Moreno Marsetti (sindaco di Malo) è vicepresidente vicario, mentre Filippo Negro (sindaco di Chiampo) è vicepresidente senza funzioni vicarie.

“La suddivisione delle deleghe -chiarisce il presidente Nardin- tiene conto delle competenze, dell’esperienza e, non per ultimo, della disponibilità dei singoli consiglieri. Sono certo che ogni consigliere porterà un contributo concreto e prezioso per il buon funzionamento dell’ente. Ricordo che il lavoro dei consiglieri è completamente volontario, non sono previste indennità, a fronte di temi di grande impatto sul territorio e sui cittadini, come le scuole, le strade, l’ambiente, la pianificazione territoriale, il turismo. Per questo motivo -afferma Nardin- confido nella collaborazione di ognuno dei 16 consiglieri eletti, delegati e non, ognuno per il ruolo a cui è chiamato che, sono certo, verrà interpretato al meglio per il bene del territorio.”

Il presidente Nardin ha tenuto per sé le seguenti materie: Fondi Comuni confine, Rapporti con UPI nazionale e regionale, Rapporti con la Regione per la gestione delle funzioni delegate, Rapporti con il Comune di Vicenza, Università, SP 31.

Ai singoli consiglieri sono state assegnate le seguenti deleghe: