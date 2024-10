Portogallo: dal debito colossale al surplus di bilancio. Come ha fatto? E a che prezzo?

In 15 anni, il Portogallo ha compiuto un’impresa straordinaria. Dopo aver affrontato una crisi che nel 2010 aveva portato a un deficit di 20 miliardi di euro, nel 2024 il Paese registrerà un surplus di bilancio di 3 miliardi, un risultato senza precedenti in oltre 50 anni. Ma qual è stata la chiave di questo “miracolo economico”?

Aumento delle tasse e tagli alla spesa

Il primo passo è stato chiedere ai cittadini di fare sacrifici. “Lavoriamo tanto e guadagniamo poco. Nel frattempo, le tasse continuano ad aumentare e gli stipendi diminuiscono”, spiega un residente di Porto. Molti portoghesi si trovano costretti a emigrare per guadagnarsi da vivere.

Negli ultimi anni, le tasse hanno continuato a salire, con un aumento di oltre il 10% solo nel 2023. Contemporaneamente, il governo ha ridotto drasticamente la spesa pubblica. Gli stipendi dei dipendenti statali sono stati tagliati e congelati per molti anni. Vitor Santos, insegnante di matematica, racconta di aver guadagnato 1.400 euro al mese per 15 anni senza aumenti. Solo recentemente ha ottenuto un piccolo rialzo: “Praticamente guadagno lo stesso del 2008, quindi ho perso molto potere d’acquisto. Abbiamo pagato il prezzo con le nostre tasse e con la riduzione degli stipendi per risanare i conti pubblici.”

Ripresa economica e investimenti

Il sacrificio sembra aver dato i suoi frutti. L’economia del Portogallo è in salute e attira investitori. Il tasso di disoccupazione è stato ridotto di due terzi negli ultimi dieci anni. Nella Valle delle Scarpe, a sud di Porto, si vede la rinascita dell’industria. Jean-Michel Awad, co-direttore di Bobbies, una fabbrica di calzature, afferma: “Abbiamo deciso di aprire qui nel 2023 e ora impieghiamo 70 persone. La stabilità economica del Paese ci dà fiducia per il futuro.”

Ma la tensione sociale cresce

Nonostante i successi economici, il malcontento sta aumentando. L’inflazione e l’esplosione dei prezzi immobiliari stanno impoverendo la classe media, che chiede la fine delle politiche di austerità. Rui Henrique Alves, professore di economia all’Università di Porto, avverte: “L’austerità può funzionare a breve termine, ma non è sostenibile a lungo termine. Se si continua così, l’economia nel suo complesso diventa più povera.”

Quest’anno ci sono stati piccoli tagli fiscali e timidi aumenti salariali, ma i negoziati per il bilancio futuro sono serrati, e i parlamentari sono divisi su quale modello seguire per il futuro del Paese.