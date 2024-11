Playmobil compie 50 anni: fra Norimberga e Malta, un successo mondiale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 2024 segna un traguardo importante per Playmobil, uno dei giocattoli più amati dai bambini di tutto il mondo, che celebra i suoi 50 anni. Fondata in Germania nel 1974, l’azienda ha la sua sede principale a Zirndorf, vicino a Norimberga, ma è a Malta che si trova la fabbrica principale, dove vengono prodotte ogni anno ben 150 milioni di pezzi.

La struttura, grande quanto venti campi da calcio, ospita 280 macchine per iniezione plastica e oltre mille dipendenti provenienti da tutto il mondo. La scelta di Malta come centro di produzione risale agli anni ’70, quando il fondatore tedesco scelse l’isola per le sue vacanze. Qui, i lavoratori guadagnano stipendi superiori alla media locale, attirando manodopera da paesi come Filippine, India e Grecia.

Impegno verso il riciclo e sostenibilità

Per rispondere alle sfide ambientali e ridurre l’uso di plastica derivata dal petrolio, Playmobil punta a incrementare il riciclo: entro tre anni, l’azienda prevede di riutilizzare dal 40 al 50% dei materiali impiegati nella produzione. Inoltre, rigorosi controlli di qualità garantiscono la sicurezza dei prodotti per i più piccoli.

Parco tematico per la creatività

Playmobil offre anche un parco tematico situato a Zirndorf, in Germania, dove bambini e famiglie possono esplorare ambientazioni ispirate ai giocattoli e dare vita a storie con le figurine. Un’attrazione unica è il Cavaliere di Malta, una statuina esclusiva che rappresenta l’isola e il suo legame con l’azienda.

Nonostante la crescente popolarità dei videogiochi, Playmobil continua a innovare per conquistare nuove generazioni, mantenendo vivo il fascino di un giocattolo che ha segnato l’infanzia di milioni di persone in tutto il mondo.